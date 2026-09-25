El XXXI Certamen Audiovisual de Cabra arranca con la exposición “Cabra es de cine”

El festival inicia este 25 de septiembre su programación con una muestra de Objetivo Egabro en la Capilla del Antiguo Asilo. La edición reúne 49 cortometrajes en competición y se prolongará hasta el 4 de octubre.

Cabra da inicio este viernes, 25 de septiembre, a la programación del XXXI Certamen Nacional de Creación Audiovisual, una de las citas culturales más consolidadas del municipio y con proyección en el ámbito cinematográfico andaluz y nacional.

La primera actividad será la exposición “Cabra es de cine”, organizada por Objetivo Egabro, que podrá visitarse en la Capilla del Antiguo Asilo hasta el próximo 4 de octubre.

La muestra propone una particular mirada sobre el municipio a través de composiciones fotográficas que integran escenas cinematográficas en espacios reconocibles de Cabra, uniendo patrimonio local y cultura audiovisual.

49 cortometrajes competirán en esta edición

El Certamen recibió este año un total de 532 obras, de las que finalmente han sido seleccionados 49 cortometrajes para participar en la competición. De ellos, 41 forman parte de la Sección Oficial y otros ocho integran la selección amateur, según la programación definitiva difundida por el Ayuntamiento de Cabra.

Las proyecciones competitivas se desarrollarán a lo largo de los próximos días, acompañadas por actividades paralelas, encuentros con profesionales y propuestas dirigidas a acercar la creación audiovisual al público.

La sesión cinematográfica inaugural será el sábado 26

Aunque la programación cultural comienza este viernes con la exposición “Cabra es de cine”, la sesión inaugural cinematográfica tendrá lugar el sábado 26 de septiembre. El programa incluye la proyección del documental “Lorca en La Habana”, acompañada de un coloquio con Antonio Manuel.

A partir de ahí, el Certamen irá desarrollando las distintas sesiones y actividades previstas hasta el 4 de octubre.

Un festival vinculado a los Premios Goya y los Premios Carmen

El Certamen Nacional de Creación Audiovisual de Cabra mantiene su condición de festival seleccionador para los Premios Goya y los Premios Carmen del Cine Andaluz, lo que refuerza su papel como plataforma para la promoción de nuevos trabajos audiovisuales.

La programación contempla además la denominada Noche Cortobesa, diferentes sesiones de cortometrajes, actividades especiales y la gala prevista para el 3 de octubre.

En esta edición, el festival también rendirá homenaje a Noemí Ruiz, dentro de las actividades previstas por la organización.

Una programación ampliada respecto al anuncio inicial

Cuando el Ayuntamiento presentó el cartel del Certamen el pasado mes de julio, la celebración se anunció inicialmente entre el 26 de septiembre y el 4 de octubre. La programación definitiva publicada esta semana adelanta el inicio de las actividades al viernes 25 de septiembre, con la apertura de la exposición “Cabra es de cine”. La sesión cinematográfica inaugural sí se mantiene para el sábado 26, por lo que la modificación afecta fundamentalmente al comienzo de las actividades paralelas.

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