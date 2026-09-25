El Certamen Audiovisual de Cabra suma el respaldo de 25 empresas y entidades colaboradoras

El Ayuntamiento formaliza 25 acuerdos con empresas, asociaciones y entidades egabrenses que aportarán productos y servicios para el desarrollo del XXXI Certamen Nacional de Creación Audiovisual, que se celebra hasta el 4 de octubre.

El XXXI Certamen Nacional de Creación Audiovisual de Cabra contará este año con el respaldo de 25 empresas y entidades colaboradoras del municipio, que participarán en el desarrollo de la cita mediante la aportación de diferentes productos y servicios.

Los acuerdos fueron formalizados en un acto presidido por el alcalde de Cabra, Fernando Priego, junto a la delegada municipal de Cultura, M. Sierra Sabariego, y los responsables del Certamen, Miguel Ángel Muñoz y Francisco Díaz.

La colaboración refuerza la participación del tejido empresarial, cultural y asociativo de Cabra en un festival que desarrolla su programación entre el 25 de septiembre y el 4 de octubre de 2026.

Empresas y entidades de distintos sectores

La relación de colaboradores reúne establecimientos hosteleros, alojamientos, comercios, empresas de servicios, medios de comunicación, asociaciones empresariales y entidades culturales de la localidad.

Según la relación difundida oficialmente por el Ayuntamiento, participan Capricho Andaluz; Cooperativa Olivarera Nuestra Señora de la Sierra; Aceites La Pedriza; ACOE; AECA; Argamasa; Atalaya Televisión; Bohemios Plaza; Centro Filarmónico Egabrense; Círculo de la Amistad; Taberna El Encuentro; Fashion Style; Hospedería Doña Leonor; Hotel Fuente Piedras; Hotel Villa María; JMP Viajes; Joyería Briones; La Boda de Pandora; La Opinión de Cabra; Lurdes Estudio; Milar; Primera Ópticos y Prodainfor, además de las reposterías del Círculo de la Amistad y del Centro Filarmónico Egabrense.

A través de los convenios suscritos, estas entidades pondrán productos y servicios a disposición de la organización durante los días de celebración del Certamen.

El tejido local se implica en el festival

La presencia de empresas y colectivos locales forma parte del modelo organizativo del Certamen Audiovisual de Cabra. Cuando se presentó oficialmente la edición de 2026, el Ayuntamiento ya señaló la intención de favorecer una mayor participación del tejido asociativo, educativo y cultural del municipio. La propia imagen diseñada para esta edición representa el festival mediante diferentes piezas que simbolizan la participación de administraciones, empresas, voluntariado y otros agentes relacionados con su organización.

Los nuevos convenios concretan ahora esa participación con aportaciones destinadas a cubrir distintas necesidades durante la celebración del festival.

Un certamen con más de tres décadas de trayectoria

El Certamen Nacional de Creación Audiovisual de Cabra alcanza en 2026 su trigésimo primera edición.

La convocatoria recibió 532 cortometrajes durante el periodo de inscripción. La programación definitiva incluye las obras seleccionadas para competición junto a proyecciones, exposiciones y diferentes encuentros y actividades relacionadas con la creación cinematográfica.

El festival mantiene además su condición de certamen seleccionador para los Premios Goya y los Premios Carmen del Cine Andaluz.

La colaboración formalizada con estas 25 empresas y entidades permite sumar recursos procedentes del propio municipio al trabajo de la organización durante los días en los que Cabra concentra buena parte de su agenda cultural en torno al audiovisual.

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