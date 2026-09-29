El Ayuntamiento de Cabra renueva su colaboración con el Festival de Cante Grande ‘Cayetano Muriel’

El convenio suscrito con la Peña Flamenca ‘Cayetano Muriel’ permitirá colaborar en la financiación de la 45ª edición de una cita consolidada en el calendario cultural y flamenco de la ciudad.

El Ayuntamiento de Cabra ha renovado su apoyo al Festival de Cante Grande ‘Cayetano Muriel’ mediante la firma de un convenio de colaboración con la Peña Flamenca ‘Cayetano Muriel’, entidad vinculada a la organización de esta cita flamenca.

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, ha presidido el acto de firma del acuerdo junto al presidente de la Peña Flamenca ‘Cayetano Muriel’, Miguel Ropero. En el encuentro también ha estado presente la delegada de Feria y Fiestas, Rosario Lama.

El convenio permitirá al Ayuntamiento colaborar en la financiación del XLV Festival de Cante Grande ‘Cayetano Muriel’, que alcanza de esta forma su 45ª edición. La iniciativa supone la continuidad de la colaboración municipal con una actividad que forma parte del calendario cultural y flamenco de Cabra.

El acuerdo tiene como finalidad respaldar económicamente la celebración del festival, considerado una cita plenamente consolidada dentro de la programación cultural y flamenca de la ciudad.

La firma del convenio mantiene así la colaboración entre el Ayuntamiento de Cabra y la Peña Flamenca ‘Cayetano Muriel’ para la organización de una nueva edición del Festival de Cante Grande, que este año llegará a su cuadragésimo quinta convocatoria.