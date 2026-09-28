Cabra amplía su red de reciclaje con siete nuevos minipuntos limpios en distintos barrios y núcleos rurales

El Ayuntamiento instala nuevos puntos para la recogida de CD y DVD, cartuchos de impresora, pequeños aparatos eléctricos y electrónicos, pilas, baterías y bombillas en Huertas Bajas, Gaena y cinco zonas del casco urbano

Cabra cuenta desde ahora con siete nuevos minipuntos limpios destinados a facilitar a los vecinos la separación y recogida de determinados residuos domésticos de pequeño tamaño que necesitan una gestión específica. Los nuevos elementos han sido distribuidos entre distintos barrios del casco urbano y los núcleos rurales de Huertas Bajas y Gaena, dentro de las actuaciones previstas en el contrato municipal de limpieza viaria y recogida de residuos que presta Grupo Paprec desde el pasado mes de junio.

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, acompañado por la delegada municipal de Medio Ambiente, María José Romero, ha presentado esta nueva red durante una visita al minipunto instalado en la avenida de la Libertad. La actuación incorpora al servicio municipal siete instalaciones específicamente preparadas para recibir diferentes tipos de residuos de uso habitual en los hogares y que, por sus características, requieren una recogida diferenciada.

Cada uno de estos minipuntos dispone de compartimentos destinados a CD y DVD, cartuchos de impresora, pequeños aparatos eléctricos y electrónicos, pilas y baterías, y bombillas. La finalidad de su distribución por diferentes zonas del municipio es ofrecer lugares más próximos en los que los ciudadanos puedan depositar estos materiales, evitando que todos ellos tengan que gestionarse a través de un único punto.

La incorporación de estos siete elementos se suma, además, a los dos puntos limpios de proximidad de mayor capacidad que han sido añadidos recientemente al servicio municipal. Uno de ellos se encuentra en el lateral del Mercado de Abastos y el segundo está situado en la barriada. De esta manera, el sistema combina estos puntos de mayor capacidad con los nuevos minipuntos repartidos por distintos emplazamientos de Cabra. punto

Siete ubicaciones entre el casco urbano, Huertas Bajas y Gaena

La red de nuevos minipuntos limpios se ha distribuido buscando acercar este recurso a diferentes zonas residenciales del municipio. Dos de los elementos han sido instalados en los núcleos rurales de Huertas Bajas y Gaena, mientras que los otros cinco se localizan en distintas áreas del casco urbano.

Dentro de la ciudad, los nuevos puntos se encuentran en el barrio de Belén, la avenida de la Libertad, La Villa —concretamente en el Mirador de la Paz—, el Cerro —en la calle Santo Cristo— y la avenida Fuente del Río, junto a la zona de supermercados. Esta distribución permite que los nuevos dispositivos estén presentes tanto en barrios como en zonas urbanas diferentes, además de extender el servicio a los dos núcleos rurales incluidos en la actuación.

Durante la presentación, Fernando Priego explicó que el planteamiento de esta red pasa precisamente por acercar las posibilidades de separación de residuos a los lugares donde reside la población. “Estamos acercando el reciclaje a los vecinos y ofreciendo soluciones prácticas para residuos que forman parte de nuestra vida cotidiana y que necesitan una gestión adecuada”, señaló el alcalde.

Priego incidió también en la importancia de realizar correctamente la separación de los distintos materiales depositados en estos dispositivos. Según afirmó, esa separación “permite recuperar y aprovechar materiales, al tiempo que reduce la cantidad de residuos depositados en el contenedor de resto”.

Los nuevos minipuntos están concebidos, por tanto, para residuos concretos y de pequeño tamaño. Entre ellos figuran productos que forman parte del uso doméstico habitual, desde pilas y baterías hasta bombillas, soportes como CD y DVD, cartuchos utilizados en impresoras o pequeños dispositivos eléctricos y electrónicos. La instalación ofrece compartimentos diferenciados para cada una de estas categorías.

La actuación no se plantea de manera aislada, sino que forma parte de las modificaciones y mejoras introducidas dentro del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos. El Ayuntamiento vincula la instalación de los siete minipuntos tanto a la puesta en funcionamiento de los dos puntos limpios de proximidad como a la renovación de los contenedores que se está desarrollando en el municipio.

“Con los puntos limpios de proximidad, la renovación de los contenedores y estos nuevos minipuntos limpios seguimos ampliando las posibilidades de reciclar y mejorando un servicio público esencial”, afirmó Fernando Priego durante la presentación.

Una actuación incluida en el nuevo contrato de limpieza y recogida de residuos

La instalación de los siete minipuntos forma parte de las mejoras contempladas en el contrato de limpieza viaria y recogida de residuos que presta Grupo Paprec desde junio. El alcalde relacionó las distintas actuaciones realizadas en las últimas semanas con ese nuevo marco de prestación del servicio y con la incorporación de medios destinados a que los ciudadanos puedan utilizarlos diariamente.

“Nuestro compromiso con una ciudad más limpia y sostenible se concreta en medios que la ciudadanía puede utilizar cada día”, manifestó Priego, que durante su intervención agradeció el trabajo desarrollado tanto por la delegada de Medio Ambiente, María José Romero, como por la empresa adjudicataria y destacó la coordinación mantenida para la puesta en marcha de las mejoras.

La presentación de los nuevos dispositivos pone así el foco en la disponibilidad de infraestructuras próximas para aquellos residuos domésticos que no deben tratarse del mismo modo que el resto de desechos habituales. Frente a instalaciones de mayor capacidad, los minipuntos introducen una fórmula basada en la distribución territorial y en la cercanía, con siete emplazamientos diferentes en los que los vecinos pueden depositar los materiales admitidos.

El Ayuntamiento completa con estos nuevos dispositivos los dos puntos limpios de proximidad incorporados recientemente al servicio. Esta combinación permite disponer de distintos recursos para la recogida diferenciada de residuos, tanto mediante instalaciones de mayor capacidad como a través de elementos más pequeños repartidos por diferentes barrios y núcleos.

El alcalde cerró su intervención haciendo también una llamada a la participación de los ciudadanos en el mantenimiento y utilización de estos recursos. “El Ayuntamiento pone los medios, pero mantener Cabra limpia y aprovechar estas oportunidades de reciclaje es una tarea compartida”, afirmó.

Con la entrada en funcionamiento de los siete nuevos minipuntos, Huertas Bajas, Gaena, Belén, la avenida de la Libertad, La Villa, el Cerro y la avenida Fuente del Río pasan a disponer de estos espacios específicos para la entrega de pequeños residuos domésticos. La actuación amplía así la infraestructura disponible en el municipio para la separación de CD y DVD, cartuchos de impresora, aparatos eléctricos y electrónicos de pequeño tamaño, pilas, baterías y bombillas, dentro de las mejoras vinculadas al actual servicio de limpieza viaria y recogida de residuos.