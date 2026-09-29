El Pleno de Cabra concede la Medalla de la Ciudad a la familia Sabariego Gallardo por más de 180 años de servicio en la Sierra

La sesión ordinaria de septiembre acuerda además que el Centro Municipal de Servicios Sociales lleve el nombre de ‘Alcalde Manuel Buil Baena’ y aborda distintas mociones, actuaciones municipales y un suplemento de crédito de 426.230 euros

El Pleno ordinario del Ayuntamiento de Cabra correspondiente al mes de septiembre ha dejado entre sus principales acuerdos la concesión de la Medalla de la Ciudad a la familia Sabariego Gallardo, en reconocimiento a una vinculación de más de 180 años con el Santuario de la Virgen de la Sierra. La propuesta fue presentada conjuntamente por los cuatro grupos políticos municipales y pone el acento en una labor desarrollada durante cinco generaciones.

La sesión comenzó con la lectura de un manifiesto con motivo del Día Mundial del Alzheimer, intervención que corrió a cargo de Carmen Mangas, presidenta de la Asociación de Alzheimer Egabrense (ADAE). Tras este inicio, la Corporación abordó los diferentes asuntos incluidos en el orden del día, entre ellos los dos reconocimientos institucionales que ocuparon una parte destacada del Pleno: el dirigido a la familia Sabariego Gallardo y la decisión de dar el nombre de ‘Alcalde Manuel Buil Baena’ al Centro Municipal de Servicios Sociales.

En el caso de los Sabariego Gallardo, la moción conjunta reconoce una relación con el Santuario de la Virgen de la Sierra que se prolongó durante más de un siglo y medio. Según recoge la información municipal, fueron cinco generaciones las que asumieron tareas de dedicación y servicio en este enclave, manteniendo una presencia continuada que se sitúa aproximadamente entre los años 1835 y 2020.

Durante la presentación de la propuesta, el delegado de Presidencia, Javier Fernández, definió a los Sabariego Gallardo como “la memoria viva de Cabra” y puso el foco tanto en su trabajo de cuidado del Santuario de la Patrona como en la atención dispensada a quienes llegaban hasta el Picacho.

“Durante generaciones, los Sabariego Gallardo no sólo mantuvieron en pie el Santuario de la Virgen de la Sierra, lo mantuvieron vivo y lo hicieron hogar”, afirmó Fernández durante el Pleno. El responsable municipal añadió que el reconocimiento aprobado por la Corporación “expresa el agradecimiento de la ciudad a una familia que prestó este servicio desde aproximadamente 1835 hasta 2020”.

La Medalla de la Ciudad supone, de este modo, el reconocimiento institucional a una trayectoria familiar ligada durante décadas al Santuario de la Virgen de la Sierra y al cuidado de un espacio estrechamente relacionado con la vida de Cabra.

El Centro Municipal de Servicios Sociales llevará el nombre de Manuel Buil Baena

Otro de los acuerdos adoptados durante la sesión afecta al Centro Municipal de Servicios Sociales de Cabra, que pasará a llevar el nombre de ‘Alcalde Manuel Buil Baena’. También en este caso la decisión parte de una moción conjunta de los cuatro grupos municipales, formulada como adhesión a una propuesta presentada previamente por la Fundación Grupo Ineprodes.

La iniciativa reconoce la trayectoria de Manuel Buil como médico, su compromiso con las personas con discapacidad y su participación en el desarrollo de los servicios sociales del municipio. La propuesta tiene en cuenta tanto su actividad política como su trayectoria profesional.

Buil fue concejal desde 1991 y ocupó la Alcaldía de Cabra entre los años 2000 y 2003. Entre los méritos recogidos para respaldar la propuesta se encuentran especialmente su participación en la creación del Patronato Municipal de Bienestar Social y la labor profesional que desarrolló en la Fundación PROMI.

La denominación del Centro Municipal de Servicios Sociales incorpora así el nombre de quien estuvo relacionado con diferentes etapas del desarrollo de la atención social en la localidad, de acuerdo con los argumentos incluidos en la propuesta que recibió el respaldo del Pleno.

Mociones sobre Ceuta, la Fuente del Río, transporte de estudiantes y espacio violeta

La sesión plenaria también abordó varias mociones presentadas por los distintos grupos municipales. Las iniciativas planteadas por PP y VOX relativas a la situación de la ciudad autónoma de Ceuta fueron debatidas conjuntamente y resultaron aprobadas.

Asimismo, salió adelante una propuesta de VOX para la mejora integral, conservación y puesta en valor de la Fuente del Río.

Distinto resultado obtuvieron otras dos iniciativas tratadas durante la sesión. La propuesta del PSOE sobre ayudas al transporte para jóvenes estudiantes no consiguió el respaldo suficiente del Pleno. Tampoco prosperó la moción de UVEga relacionada con la creación de un espacio violeta.

Además de estas mociones, la Corporación resolvió distintos asuntos de carácter administrativo y municipal incluidos en el orden del día.

Uno de ellos fue la ratificación del decreto que establece las fiestas locales de Cabra para 2027. Las fechas fijadas son el 24 de junio, festividad de San Juan, y el 8 de septiembre, Día de la Virgen de la Sierra.

También recibió el visto bueno el Reglamento del Consejo Local del Deporte, junto con el inicio del expediente para la contratación de asistencia técnica y consultoría vinculada al Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU).

En la misma sesión se aprobó igualmente la contratación y el gasto plurianual correspondiente a una asistencia técnica especializada destinada a la gestión, comunicación y justificación del PAI ‘Cabra Crece Contigo’. pleno

Un suplemento de crédito de 426.230 euros y la futura gestión del parking de Julio Romero

El Pleno incorporó asimismo asuntos tramitados por vía de urgencia. Entre ellos figura la aprobación de un suplemento de crédito por importe de 426.230 euros, financiado con remanentes positivos de Tesorería.

Por esta misma vía quedó aprobado el inicio del procedimiento para la licitación del servicio de explotación y mantenimiento del parking de la calle Julio Romero, abriendo así el proceso administrativo necesario para la futura contratación del servicio.

La sesión ordinaria de septiembre concluye, por tanto, con acuerdos de naturaleza diversa, desde reconocimientos institucionales hasta decisiones relacionadas con planificación urbanística, servicios municipales, deporte, programas públicos o financiación de nuevas actuaciones.

Entre todos ellos, la concesión de la Medalla de la Ciudad a la familia Sabariego Gallardo introduce un reconocimiento a una trayectoria de más de 180 años vinculada al Santuario de la Virgen de la Sierra, mientras que la futura denominación del Centro Municipal de Servicios Sociales ‘Alcalde Manuel Buil Baena’ incorpora otro reconocimiento relacionado, en este caso, con la historia de los servicios sociales de Cabra.