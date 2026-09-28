El Ayuntamiento culmina la retirada de amianto en tres edificios municipales con una inversión de casi 80.000 euros

El Ayuntamiento ha concluido las actuaciones en el Cinestudio Municipal ‘Antonio Espinar Arcos’, el Cementerio Municipal ‘San José’ y el Centro de Interpretación del Tren del Aceite. El proyecto, incluido en el programa ‘Diputación Invierte 2025’, ha sido financiado al 50% por la Diputación de Córdoba y el Consistorio egabrense.

El Ayuntamiento de Cabra ha finalizado las obras destinadas a retirar las cubiertas de amianto existentes en tres inmuebles municipales y sustituirlas por nuevos elementos constructivos. Las intervenciones se han desarrollado en el Cinestudio Municipal ‘Antonio Espinar Arcos’, el Cementerio Municipal ‘San José’ y el Centro de Interpretación del Tren del Aceite, los tres edificios incluidos en el proyecto promovido por el Consistorio.

La actuación ha supuesto una inversión total de 79.937,09 euros y se encuentra enmarcada en el programa ‘Diputación Invierte’, correspondiente al ejercicio 2025. La financiación se ha distribuido al 50% entre la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Cabra. En concreto, la institución provincial ha aportado 39.968,54 euros mediante una subvención excepcional, mientras que el Consistorio ha asumido los 39.968,55 euros restantes. amianto

La finalización de estos trabajos permite cerrar la intervención prevista en los tres inmuebles contemplados dentro del proyecto municipal. En cada uno de ellos, la actuación ha consistido en la retirada de las cubiertas que contenían amianto y su posterior sustitución por nuevos elementos constructivos, de acuerdo con la información facilitada por el Ayuntamiento de Cabra.

Tres edificios municipales incluidos en la actuación

Uno de los espacios en los que se ha llevado a cabo la retirada es el Cinestudio Municipal ‘Antonio Espinar Arcos’, inmueble situado en el centro urbano de Cabra y cuya imagen acompaña la información difundida por el Ayuntamiento. Junto a esta instalación, las obras han alcanzado también al Cementerio Municipal ‘San José’ y al Centro de Interpretación del Tren del Aceite.

De este modo, el proyecto ha agrupado en una misma actuación tres emplazamientos de titularidad municipal que contaban con cubiertas de amianto. El objetivo de los trabajos ha sido intervenir sobre estos elementos y sustituirlos por otros nuevos, quedando concluidas las obras en los tres edificios señalados.

La intervención no parte únicamente de la ejecución de las obras, sino que se encuentra relacionada con el trabajo previo realizado por el Ayuntamiento para identificar las instalaciones municipales que presentan este tipo de materiales. Según recoge la información municipal, los trabajos se han ejecutado después de la elaboración y aprobación del Censo Municipal de Instalaciones con Amianto.

Este instrumento responde a lo establecido en la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, normativa a la que hace referencia expresamente la comunicación difundida por el Consistorio. La norma contempla la elaboración por parte de los ayuntamientos de un censo de instalaciones y emplazamientos que contengan amianto, acompañado de un calendario que permita planificar su retirada.

En el caso de Cabra, la ejecución de las obras ahora terminadas se produce, por tanto, después de ese proceso previo de identificación y planificación. El Ayuntamiento sitúa estas intervenciones dentro de las actuaciones municipales destinadas a localizar y retirar el amianto existente en instalaciones de su titularidad.

Una inversión financiada a partes iguales

El presupuesto constituye uno de los principales datos de la actuación. Los 79.937,09 euros de inversión han sido sufragados prácticamente a partes iguales por las administraciones provincial y municipal.

La Diputación de Córdoba ha financiado el 50% del proyecto mediante una subvención excepcional de 39.968,54 euros. El Ayuntamiento de Cabra, por su parte, ha realizado una aportación de 39.968,55 euros, cantidad que completa el presupuesto previsto para las obras.

La intervención forma parte de ‘Diputación Invierte 2025’, programa bajo el que se ha desarrollado este proyecto concreto. Con la ejecución de los trabajos, quedan finalizadas las actuaciones previstas sobre las cubiertas de amianto de los tres inmuebles municipales incorporados a esta intervención.

La retirada realizada en el Cinestudio Municipal ‘Antonio Espinar Arcos’, el Cementerio Municipal ‘San José’ y el Centro de Interpretación del Tren del Aceite se integra, además, en la continuidad de las actuaciones de identificación y eliminación de este material en dependencias municipales que señala el propio Ayuntamiento.

Con estas obras concluidas, los tres inmuebles que componían este proyecto cuentan ya con la intervención prevista sobre sus antiguas cubiertas y con la sustitución de esos elementos constructivos. El proyecto alcanza así su fase final después del trabajo de identificación incluido en el Censo Municipal de Instalaciones con Amianto y de la posterior ejecución de unas obras que han contado con financiación de la Diputación de Córdoba y del Ayuntamiento de Cabra.