El CD Egabrense suma un punto ante el Sevilla C tras empatar sin goles

El conjunto de Cabra cerró con empate a cero su visita a la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios y alcanza los siete puntos después de las cuatro primeras jornadas del Grupo X de Tercera Federación.

El CD Egabrense sumó este domingo un punto en su visita al Sevilla FC C después de que el encuentro correspondiente a la cuarta jornada del Grupo X de Tercera Federación terminara con empate sin goles. El equipo egabrense consiguió mantener el 0-0 durante los 90 minutos en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios y volvió a puntuar tras la derrota sufrida la pasada jornada frente al Racing Club Portuense.

El resultado permite al conjunto de Cabra alcanzar los siete puntos en este inicio de campeonato y completar sus cuatro primeros encuentros con un balance de dos victorias, un empate y una derrota. El Egabrense comenzó la temporada imponiéndose por 4-2 al Córdoba CF B y prolongó su buen arranque con otro triunfo, esta vez por 1-3 ante el AD Ceuta FC B. La primera derrota llegó posteriormente en casa frente al Racing Portuense, que venció por 1-3 en la Ciudad Deportiva María Dolores Jiménez Guardeño.

El desplazamiento a Sevilla suponía, por tanto, una oportunidad para recuperar sensaciones y continuar sumando en una categoría exigente. El empate permite al Egabrense mantener una trayectoria positiva en este comienzo de temporada, con siete puntos de los doce disputados y dos buenos resultados conseguidos además lejos de Cabra.

Primer empate y primera portería a cero de la temporada

El 0-0 frente al Sevilla C deja también dos datos inéditos para el conjunto egabrense en lo que va de campeonato. Es el primer empate de la temporada y, al mismo tiempo, el primer encuentro en el que consigue mantener su portería a cero.

Hasta este domingo, todos los partidos del Egabrense habían terminado con victoria o derrota y habían tenido una notable presencia de goles. En las tres jornadas anteriores había marcado ocho tantos y recibido seis, por lo que el encuentro en Sevilla supone un cambio respecto al perfil de sus primeros compromisos ligueros.

El Sevilla C llegaba a la cita después de haber conseguido su primera victoria de la temporada frente al San Roque de Lepe, tras haber caído anteriormente contra el Real Betis C y el Xerez Deportivo. El empate mantiene al conjunto sevillista sin poder encadenar dos triunfos consecutivos, mientras que el Egabrense suma por segunda vez fuera de casa.

El Bollullos será el próximo rival

El calendario devolverá ahora al CD Egabrense a Cabra. Su próximo compromiso está previsto para el 4 de octubre frente al Bollullos CF, correspondiente a la quinta jornada del Grupo X de Tercera Federación.

El conjunto egabrense llegará a ese encuentro con siete puntos y después de haber firmado en Sevilla su primer empate y su primera portería a cero del curso. Posteriormente afrontará otro desplazamiento, en esta ocasión para medirse al Real Betis C.

El inicio de temporada deja hasta el momento dos victorias, un empate y una derrota para un Egabrense que continúa sumando puntos en su regreso a una competición nacional especialmente competitiva.