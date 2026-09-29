Cerca de un millar de escolares toman las calles de Cabra con ‘Callejugando’

La iniciativa, impulsada por la Diputación de Córdoba con la colaboración del Ayuntamiento de Cabra y del IES ‘López Neyra’, ha reunido a alumnado de los cinco centros de Primaria de la ciudad en una jornada de juegos, deporte y convivencia.

Alrededor de un millar de escolares de primero a sexto de Primaria han participado este martes en ‘Callejugando’, una actividad que ha llevado el juego, la actividad física y la convivencia a distintos espacios públicos de Cabra. La propuesta ha reunido a niños y niñas de los cinco centros de Educación Primaria de la ciudad y ha tenido como escenarios el Parque Alcántara-Romero, la calle La Cruz y la Plaza de España, donde se han distribuido diferentes postas de carácter rotatorio.

La jornada ha contado con la participación del alumnado de los CEIP ‘Andrés de Cervantes’, ‘Juan Valera’, ‘Carmen de Burgos’ y ‘Nuestra Señora de la Sierra’, además del colegio ‘San José’, perteneciente a la Fundación Escolapias-Montal. Durante la mañana, los escolares han ido pasando por las distintas actividades preparadas en estos espacios, con propuestas relacionadas con los juegos populares y comunitarios, las pruebas de habilidad y diferentes prácticas deportivas.

La actividad ha sido impulsada por la Diputación de Córdoba, a través de sus delegaciones de Deportes y Juventud y del programa ‘Be Active’ de la oficina Europe Direct. En su organización han colaborado también las delegaciones municipales de Educación, Juventud, Deportes y Seguridad del Ayuntamiento de Cabra. La iniciativa se desarrolla coincidiendo con la Semana Europea del Deporte, según se recoge en la información facilitada sobre la jornada.

‘Callejugando’ ha planteado, de esta forma, una utilización de diferentes puntos de la ciudad como lugares para el encuentro y la actividad física. Las calles y plazas seleccionadas han acogido durante la mañana a los diferentes grupos de escolares, que han participado de manera sucesiva en las propuestas organizadas para la ocasión. La propia denominación de la iniciativa resume uno de sus principales planteamientos: recuperar espacios urbanos habituales para convertirlos temporalmente en lugares destinados al juego y a la convivencia infantil.

El alumnado del IES ‘López Neyra’, al frente de las actividades

Una parte destacada de la organización práctica de ‘Callejugando’ ha correspondido al IES ‘López Neyra’ de Córdoba. El profesorado y el alumnado de los ciclos formativos de la familia profesional de Actividades Físicas y Deportivas de este centro han sido los encargados de dinamizar las diferentes propuestas preparadas para los escolares egabrenses.

En la inauguración de la jornada han estado presentes los delegados municipales de Deportes y Educación, Francisco Casas y Javier Fernández; el delegado de Deportes de la Diputación de Córdoba, Antonio Martín; la responsable del Área de Juventud de la institución provincial, Sara Alguacil, y Olivia Benítez, profesora del IES ‘López Neyra’.

La participación del instituto cordobés ha añadido además una vertiente formativa a la actividad, ya que sus estudiantes han podido trasladar a una situación práctica parte de las capacidades relacionadas con su formación. Olivia Benítez explicó durante la jornada precisamente esta dimensión de la experiencia y agradeció el respaldo de la Diputación de Córdoba a las prácticas de Formación Profesional Dual que desarrollan.

De este modo, mientras los escolares de Cabra han participado en las actividades programadas, el alumnado de Formación Profesional ha asumido tareas de dinamización vinculadas con sus estudios. La colaboración entre ambas etapas educativas ha formado parte de una jornada en la que han intervenido administraciones públicas, centros de Primaria y el instituto encargado de dirigir las propuestas.

El juego y la convivencia vuelven al espacio público

El delegado municipal de Deportes, Francisco Casas, agradeció a la Diputación de Córdoba que Cabra haya sido elegida para desarrollar esta actividad y situó la jornada en el contexto de la Semana Europea del Deporte. Durante su intervención puso el acento en la función de las calles como espacios que no se limitan únicamente al tránsito diario.

“Las calles, además de servir para los desplazamientos cotidianos, son espacios de encuentro y convivencia”, señaló Casas, quien añadió que “recuperar y tomar la calle para la práctica del juego, para convivir y para relacionarnos es fundamental”.

El responsable municipal de Deportes agradeció igualmente la implicación del delegado de Educación, Javier Fernández, en la coordinación mantenida con los centros educativos, así como el trabajo desarrollado por los equipos docentes para facilitar la participación del alumnado de los colegios de la ciudad.

Por parte de la Diputación de Córdoba, su delegado de Deportes, Antonio Martín, se refirió también al vínculo tradicional entre el juego infantil y los espacios públicos. “La calle ha sido siempre el escenario de juego y de infancia”, afirmó durante la actividad. Martín valoró además la colaboración establecida entre las administraciones, los centros escolares y el IES ‘López Neyra’ para organizar una jornada centrada en la actividad física y en la interacción entre los participantes.

El delegado provincial agradeció al Ayuntamiento de Cabra la acogida de ‘Callejugando’ y recordó que la Diputación ha trasladado esta iniciativa durante el actual mandato a diferentes municipios de la provincia de Córdoba.

La edición desarrollada en Cabra ha concentrado durante una mañana a aproximadamente un millar de alumnos y alumnas, una cifra que refleja la incorporación conjunta de los cinco centros de Primaria de la localidad. La distribución de la actividad entre el Parque Alcántara-Romero, la calle La Cruz y la Plaza de España ha permitido organizar las distintas estaciones previstas y hacer que los grupos fueran rotando por los juegos y ejercicios preparados.

‘Callejugando’ ha unido así en una misma propuesta la práctica deportiva, los juegos tradicionales, las actividades de habilidad y la convivencia entre escolares. Al mismo tiempo, ha situado parte de estas actividades fuera de los espacios deportivos y educativos habituales, trasladándolas a calles, plazas y zonas públicas de Cabra durante una jornada en la que han colaborado la Diputación de Córdoba, el Ayuntamiento, los centros educativos de la ciudad y el IES ‘López Neyra’.