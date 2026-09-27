María Sierra Muñoz, de Joyería Briones de Cabra, reconocida en la Gala del Comercio de Córdoba

La profesional egabrense recibió el reconocimiento a Trabajador/a en la segunda edición de los Reconocimientos al Comercio de Córdoba, celebrada en el Alcázar de los Reyes Cristianos.

El comercio de Cabra estuvo presente este sábado en la segunda edición de la Gala de Reconocimientos al Comercio de Córdoba, donde María Sierra Muñoz, de Joyería Briones, recibió el reconocimiento provincial en la categoría de Trabajador/a.

La ceremonia se celebró ayer 26 de septiembre en el Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba y reunió a más de 800 personas. Durante la gala se entregaron 31 reconocimientos a comerciantes, empresas, trabajadores y entidades de la capital y de distintos municipios de la provincia.

Un reconocimiento al trabajo cotidiano en el comercio egabrense

María Sierra Muñoz desarrolla su actividad profesional en Joyería Briones, en Cabra, y había sido seleccionada por la Federación Provincial del Comercio de Córdoba dentro de la categoría destinada a reconocer a trabajadores del sector en la provincia.

La distinción pone el foco en el papel de las personas que sostienen diariamente el comercio de proximidad, uno de los objetivos centrales de estos reconocimientos impulsados por Comercio Córdoba.

Informaciones previas a la gala destacaban además sus 22 años de dedicación al comercio y de trabajo cotidiano en Joyería Briones, una trayectoria que ha servido de base para este reconocimiento provincial.

Cabra, presente entre los reconocimientos provinciales

La segunda edición de estos premios ha distinguido perfiles muy diversos de toda la provincia: comercios tradicionales, negocios innovadores, proyectos sostenibles, iniciativas artesanas y rurales, jóvenes comerciantes, mujeres empresarias y profesionales con una larga vinculación al sector.

Dentro de la modalidad provincial, junto al reconocimiento a María Sierra Muñoz, fueron distinguidos también establecimientos y profesionales de Palma del Río, Puente Genil, Fuente Palmera, Villanueva de Córdoba, Montoro, Villafranca, Montilla, Peñarroya-Pueblonuevo, Priego de Córdoba y Baena.

La presencia de una profesional de Cabra entre las personas reconocidas sitúa de nuevo al comercio egabrense dentro de una convocatoria de ámbito provincial dedicada a destacar la importancia económica y social del comercio de cercanía.

Una gala dedicada al comercio de proximidad

La Federación Provincial del Comercio de Córdoba celebró esta segunda edición con el objetivo de reconocer no solo a los establecimientos, sino también a las personas que mantienen diariamente su actividad.

La gala reunió a representantes empresariales, institucionales y sociales de toda la provincia y puso el acento en la convivencia entre negocios con décadas de trayectoria, proyectos innovadores, relevo generacional y comercio rural.

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