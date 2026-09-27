María Jesús Montero aborda en Cabra la vivienda y el papel de los ayuntamientos en un acto del PSOE

La secretaria general del PSOE de Andalucía participó ayer sábado en un encuentro municipalista organizado por la agrupación socialista de Cabra, donde centró parte de su intervención en el acceso a la vivienda y en el papel de los gobiernos locales.

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, participó este sábado, 26 de septiembre, en un acto municipalista organizado por la Agrupación Local del PSOE de Cabra, una convocatoria en la que abordó cuestiones relacionadas con la vivienda, la política local y distintos asuntos de actualidad nacional.

El encuentro situó a Cabra como escenario de una intervención política de ámbito autonómico en la que Montero defendió el papel de los ayuntamientos y reclamó una mayor utilización de los instrumentos disponibles para afrontar las dificultades de acceso a la vivienda.

La vivienda, uno de los ejes de la intervención

Durante su discurso, Montero defendió la aplicación de la Ley estatal de Vivienda y la declaración de zonas tensionadas en aquellos municipios donde se cumplan las condiciones previstas legalmente.

La dirigente socialista sostuvo que es necesario intervenir en el mercado de la vivienda dentro del marco constitucional y jurídico para intentar contener el incremento de los alquileres y evitar situaciones de desprotección residencial. Estas afirmaciones forman parte de la posición expresada por Montero durante el acto y no constituyen una valoración independiente de este medio.

Montero hizo referencia al reciente desahucio de una mujer de 87 años en Madrid, conocido públicamente como el caso de Maricarmen, para defender la necesidad de reforzar las políticas públicas de vivienda. También mencionó como ejemplo la aplicación de la normativa estatal en municipios gobernados por el PSOE.

Defensa del papel de los gobiernos locales

Otro de los ejes de la intervención fue el municipalismo. Montero reivindicó la importancia de los ayuntamientos como administración cercana a la ciudadanía y como espacio desde el que desarrollar políticas públicas vinculadas a los servicios municipales, la vivienda y la convivencia.

Otros asuntos de actualidad nacional

La secretaria general del PSOE-A abordó además cuestiones relacionadas con la situación migratoria y el debate político generado en torno a Ceuta.

Montero expresó su preocupación por lo que calificó como mensajes de xenofobia, racismo y enfrentamiento social y criticó las posiciones mantenidas por PP y Vox en este asunto.

Datos clave