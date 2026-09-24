El Ayuntamiento de Cabra inicia la renovación de más de 1.400 contenedores y reorganiza la recogida de residuos

El Ayuntamiento prevé ampliar la capacidad en los puntos con desbordamientos, acercar el servicio a los diseminados e implantar nuevos sistemas para los polígonos industriales, el cartón comercial y la materia orgánica

El Ayuntamiento de Cabra ha iniciado la renovación progresiva del parque de contenedores destinado a la recogida de residuos urbanos con la incorporación de más de 1.400 nuevos recipientes. La actuación forma parte de las mejoras previstas en el contrato de limpieza viaria y recogida de residuos que comenzó a funcionar el pasado mes de junio y que fue adjudicado mediante concurso público a la empresa Grupo Paprec.

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, acompañado por la delegada municipal de Medio Ambiente, María José Romero, ha presentado los nuevos contenedores, cuya implantación permitirá sustituir elementos que, en numerosos casos, presentan un elevado nivel de desgaste después de años de utilización.

El contrato tiene una vigencia de diez años y contempla una renovación integral de estos elementos, además de una reorganización del servicio en función de las necesidades detectadas en diferentes zonas del municipio.

Priego ha señalado que “el compromiso del Ayuntamiento con la sostenibilidad y el reciclaje se traduce, entre otras muchas medidas, en la mejora de las condiciones del servicio que ahora disfruta la ciudadanía”. El alcalde ha añadido que “el cambio ya se nota en Cabra gracias al trabajo que viene desarrollando la empresa y a la coordinación permanente de la delegada municipal de Medio Ambiente, María José Romero”.

Renovación de los contenedores y cambios en su distribución

La sustitución del parque actual responde, según ha explicado el Ayuntamiento, al deterioro provocado por el uso continuado de los recipientes y por su exposición permanente en la vía pública.

El alcalde ha indicado que “era necesaria la renovación de estos elementos que, por su uso continuado y su exposición en la vía pública, sufren una importante degradación y, de manera puntual, han llegado a causar molestias a algunos vecinos”.

Los nuevos contenedores serán más modernos y funcionales y estarán adaptados a las necesidades existentes en cada zona. Sin embargo, la actuación anunciada no se limitará a sustituir los recipientes actuales por otros nuevos.

“La renovación no se limitará al reemplazo de los recipientes existentes”, ha afirmado Priego. Para definir los cambios, el Ayuntamiento y la empresa adjudicataria han realizado un estudio de las necesidades del municipio con el objetivo, según las palabras del alcalde, de “reorganizar el servicio, mejorar su funcionamiento y corregir las incidencias detectadas”.

Uno de los resultados de este análisis será el incremento del número de contenedores en aquellos puntos en los que se hayan registrado desbordamientos como consecuencia de una capacidad insuficiente.

También se habilitarán nuevas ubicaciones en los diseminados. Con esta medida, el Ayuntamiento pretende acercar el servicio de recogida a sus residentes, facilitar el depósito adecuado de los residuos y hacer más cómoda su gestión cotidiana.

Recogida puerta a puerta en los polígonos industriales

Entre los cambios contemplados en el nuevo contrato se encuentra también la implantación de un modelo específico de recogida en los polígonos industriales.

La medida responde a las incidencias que se han venido produciendo en los actuales puntos colectivos, entre ellas desbordamientos, presencia de residuos impropios y abandono de enseres en sus inmediaciones.

La intención municipal es sustituir esos puntos por un sistema de recogida puerta a puerta. “Serán sustituidos por un sistema de recogida puerta a puerta y cada industria dispondrá de sus propios recipientes”, ha avanzado Fernando Priego.

De esta forma, el nuevo modelo diferenciará la gestión de los residuos generados en las zonas industriales respecto al sistema colectivo empleado hasta ahora.

Más medios para la recogida de cartón comercial

La renovación prevista alcanza igualmente a la recogida de papel y cartón procedente de la actividad comercial.

Actualmente ya existe un servicio de recogida puerta a puerta dirigido a los comercios. A este sistema se sumará la entrega de contenedores específicos para papel y cartón a establecimientos considerados grandes generadores.

El Ayuntamiento ha identificado dentro de este grupo a supermercados y otros establecimientos que producen una cantidad elevada de este tipo de residuos. La medida busca reforzar el modelo existente mediante recipientes específicos destinados a facilitar su recogida.

El contenedor marrón llegará tras una campaña informativa

Otra de las principales novedades anunciadas es la incorporación del contenedor marrón destinado a la recogida de materia orgánica.

Antes de comenzar su instalación, durante el mes de octubre está previsto desarrollar campañas informativas y de concienciación en diferentes barrios y sectores de Cabra. Estas acciones servirán para explicar a la población cómo debe realizarse correctamente la separación de esta fracción de los residuos.

Una vez concluida esta primera fase informativa, comenzará la instalación progresiva de los nuevos contenedores durante los meses siguientes.

El proceso, por tanto, combinará la renovación física del parque de recipientes con actuaciones de información dirigidas a los usuarios del servicio antes de la introducción de la nueva fracción de recogida.

Una imagen homogénea para los nuevos contenedores

El Ayuntamiento también ha establecido un nuevo criterio estético para homogeneizar la imagen de los contenedores instalados en las calles y mejorar su integración en el entorno urbano.

Todos los nuevos recipientes tendrán el cuerpo de color gris. La identificación de las diferentes fracciones se realizará mediante el color de las tapas correspondiente a cada tipo de residuo.

A esta sustitución de los contenedores en superficie se añadirá otra intervención prevista para las plataformas de contenedores soterrados. Según lo anunciado, en poco más de un mes está previsto que comience su renovación integral.

Los trabajos comprenderán tanto los elementos interiores de las plataformas como actuaciones destinadas a mejorar su imagen exterior.

El Ayuntamiento pide colaboración y un uso correcto del servicio

Durante la presentación, Fernando Priego ha vinculado las actuaciones previstas con la modernización de la limpieza urbana y la recogida de residuos del municipio.

“Trabajamos para seguir avanzando y mejorando en el ámbito de la limpieza urbana y el reciclaje, con un servicio más moderno, ordenado, eficiente y cercano, preparado para responder a las necesidades actuales y futuras de Cabra”, ha manifestado el alcalde.

Priego también ha subrayado que el funcionamiento del servicio depende de la colaboración de los usuarios. “Cabra está más limpia, pero todos tenemos la responsabilidad de que continúe siendo así”, ha afirmado.

En este sentido, el alcalde ha realizado un llamamiento al civismo y al uso adecuado de los nuevos recipientes. El Ayuntamiento recuerda que los residuos deben depositarse en el interior de los contenedores y respetando los horarios establecidos.

El alcalde ha concluido señalando que “estos nuevos medios suponen una inversión importante para la ciudad y debemos cuidarlos entre todos para que Cabra siga avanzando como un municipio más limpio y sostenible”.

La incorporación de los más de 1.400 recipientes se realizará de manera progresiva y estará acompañada por cambios en la distribución de los puntos de recogida y por nuevos modelos destinados a determinadas zonas y tipos de residuos. El plan contempla así actuaciones en los barrios, los diseminados, los polígonos industriales y los establecimientos comerciales, además de la futura implantación del contenedor marrón y la renovación de las instalaciones soterradas.