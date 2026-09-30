El libro ‘La Amistad’ llega a centros y entidades de Cabra para trabajar la educación en valores

Manos Unidas ha distribuido gratuitamente esta publicación infantil en centros educativos, la Biblioteca Municipal Juan Soca, el Aula Hospitalaria y distintas asociaciones, dentro de un proyecto financiado por el Ayuntamiento de Cabra.

Manos Unidas ha desarrollado en Cabra el proyecto “Cuentos con Valores: La Amistad”, una iniciativa dirigida a la infancia que utiliza la lectura como herramienta para trabajar valores como la empatía, el respeto, la solidaridad, la convivencia y el trabajo en equipo. Gracias a la financiación del Ayuntamiento de Cabra, la organización ha podido editar y distribuir gratuitamente el libro infantil La Amistad entre diferentes centros educativos y espacios sociales del municipio.

La publicación está formada por tres relatos relacionados entre sí que plantean a los niños y niñas situaciones con las que reflexionar sobre la importancia de conocer y aceptar a los demás, escuchar, prestar ayuda y aprender a desarrollar actividades de manera conjunta. El libro no se limita a la lectura de las historias, ya que incorpora también recursos educativos complementarios accesibles mediante códigos QR, concebidos para que profesorado y familias puedan continuar trabajando sus contenidos tanto en las aulas como en casa.

La distribución comenzó durante los meses de mayo y junio y permitió que los ejemplares llegaran a distintos centros educativos de Cabra, así como a la Biblioteca Municipal Juan Soca, el Aula Hospitalaria y asociaciones que trabajan con menores y con colectivos en situación de vulnerabilidad. De esta manera, el proyecto amplía su alcance más allá del ámbito estrictamente escolar y acerca estos materiales a otros espacios en los que se desarrollan actividades educativas, sociales y de acompañamiento a la infancia.

La iniciativa tendrá continuidad durante el resto del año. Manos Unidas prevé seguir entregando ejemplares gratuitamente en las acciones de sensibilización que lleve a cabo en Cabra, con la intención de ampliar progresivamente el número de niños y niñas que puedan acceder a estos recursos. La propia organización destaca que el proyecto proporciona también una herramienta a familias, profesorado y entidades sociales para abordar desde edades tempranas cuestiones relacionadas con la convivencia y las relaciones personales.

El proyecto se integra además en una línea más amplia de materiales educativos que Manos Unidas dedica a la amistad. Entre sus recursos pedagógicos figuran propuestas como La mariquita Rita, El tesoro de la Amistad o Darío y el concurso de dibujo, concebidas para fomentar la reflexión sobre el compañerismo, el trabajo en grupo y las relaciones entre iguales.

La colaboración entre el Ayuntamiento de Cabra y Manos Unidas ha permitido que el material pueda distribuirse sin coste entre la comunidad educativa y diferentes entidades del municipio. La organización señala que cientos de niños y niñas de Cabra han podido acceder ya al libro, mientras que las actividades previstas durante los próximos meses permitirán continuar utilizando sus historias como punto de partida para trabajar valores de una manera cercana y adaptada a la infancia.