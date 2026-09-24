Adelante Andalucía formaliza en Cabra su nueva Coordinadora Local y respalda su documento municipalista

La formación constituye su núcleo municipal tras una asamblea celebrada en la Casa de la Juventud, con Sergio Romero y Manuel Aranda al frente de las tareas de portavocía y coordinación

Adelante Andalucía ha formalizado la creación de su núcleo municipal en Cabra y ha constituido una nueva Coordinadora Local tras la celebración de una asamblea en la Casa de la Juventud de la localidad. El encuentro ha servido, además, para abordar el documento de trabajo que será la base de la próxima Conferencia Municipalista de la formación, prevista para el 10 de octubre.

La constitución de esta estructura local se produce dentro del proceso con el que Adelante Andalucía continúa reforzando su implantación territorial en la provincia de Córdoba. Según recoge la nota de prensa difundida por la organización, la asamblea constitutiva celebrada en Cabra ha permitido formalizar tanto el núcleo municipal como la elección de su nueva Coordinadora Local.

La propia formación define este paso como parte de su intención de articular en el municipio egabrense una alternativa política de izquierda, ecosocialista y feminista. Con la nueva organización local, Adelante Andalucía establece así una estructura propia en Cabra desde la que desarrollar su actividad política y organizativa en el municipio.

Sergio Romero y Manuel Aranda asumen la portavocía y la coordinación

La nueva estructura de Adelante Andalucía en Cabra estará encabezada por Sergio Romero y Manuel Aranda, que asumirán las tareas de portavocía y coordinación. De acuerdo con el comunicado, el equipo constituido plantea entre sus objetivos dinamizar la base militante de la organización en la localidad.

A esta labor interna se suman otros propósitos relacionados con la acción política municipal. La nota señala que la nueva estructura pretende fiscalizar la gestión municipal e impulsar la defensa de los servicios públicos y de los derechos sociales frente al Ayuntamiento de Cabra y la Junta de Andalucía.

La creación de la Coordinadora Local establece, por tanto, una organización encargada de canalizar la actividad de Adelante Andalucía en el municipio y de desarrollar las líneas de actuación recogidas en el comunicado. El documento sitúa la defensa de los servicios públicos y los derechos sociales entre los ámbitos en los que la formación pretende centrar parte de su actividad.

La asamblea celebrada en la Casa de la Juventud también contó con la participación de Mariví Serrano, diputada por Córdoba de Adelante Andalucía. Durante su intervención, Serrano expuso los derechos y las responsabilidades de la militancia y detalló el reglamento relacionado con las delegaciones que representarán a la provincia en los órganos de decisión del partido.

Su presencia formó parte de una jornada en la que las cuestiones organizativas compartieron protagonismo con el debate sobre las líneas políticas de Adelante Andalucía de cara a su próxima Conferencia Municipalista.

La asamblea aborda el documento para la Conferencia Municipalista

Uno de los principales asuntos tratados durante el encuentro fue el documento de trabajo que servirá de base para la próxima Conferencia Municipalista de Adelante Andalucía, cuya celebración está programada para el próximo 10 de octubre.

Según la información facilitada por la organización, las personas asistentes analizaron el texto y realizaron una puesta en común sobre las estrategias políticas y la política de pactos. El documento fue finalmente respaldado de forma consensuada por quienes participaron en la asamblea.

La nota de prensa señala igualmente que durante este proceso no se presentó ninguna enmienda al texto. La propia organización interpreta este resultado como una muestra de la sintonía de la militancia de Cabra con la hoja de ruta autonómica de Adelante Andalucía.

El respaldo al documento municipalista constituye así otro de los resultados de la asamblea junto a la creación del núcleo municipal y la elección de la Coordinadora Local. El encuentro permitió reunir en una misma jornada el desarrollo de la estructura organizativa de Adelante Andalucía en Cabra y el debate sobre el documento que llevará la formación a su próxima cita municipalista.

El comunicado describe el debate como desarrollado de manera satisfactoria y destaca el consenso alcanzado entre las personas asistentes. Al no registrarse enmiendas, el texto que será utilizado como base para la Conferencia Municipalista recibió el apoyo de la asamblea celebrada en la localidad.