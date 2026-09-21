El Ayuntamiento de Cabra programa una Semana de los Mayores con deporte, cultura, salud y un homenaje a José Espejo y Carmen Campos

La programación se desarrollará del 27 de septiembre al 3 de octubre e incluirá campeonatos de petanca y dominó, un viaje cultural a Córdoba, actividades de salud y bienestar y una celebración institucional del Día de Nuestros Mayores.

Cabra celebrará entre el 27 de septiembre y el 3 de octubre la Semana de los Mayores 2026, una programación organizada por la Delegación de Mayores del Ayuntamiento que reunirá durante siete días actividades deportivas, culturales, formativas, saludables y de convivencia. La agenda concluirá con la celebración institucional del Día de Nuestros Mayores, en la que serán homenajeados José Espejo Gómez y Carmen Campos Rivera como ‘Mayores del Año’.

La delegada municipal de Mayores, Rosario Lama, acompañada por la trabajadora social del Centro Municipal de Servicios Sociales Concepción León, ha presentado un programa que comenzará con dos campeonatos locales y que continuará con un viaje cultural a Córdoba, una charla sobre salud intestinal, un taller de yoga, una visita al yacimiento arqueológico del Cerro de la Merced y el acto institucional de clausura.

Según explicó Lama durante la presentación, la programación está dedicada “a quienes lo han dado todo, a nuestros padres y abuelos, a quienes nos han enseñado el valor del esfuerzo, del respeto y de la familia”. La responsable municipal añadió que “ellos son nuestra memoria, nuestra raíz y nuestro mejor ejemplo”.

Petanca y dominó abrirán la Semana de los Mayores 2026 en Cabra

Las actividades comenzarán el domingo 27 de septiembre con el Campeonato Local de Petanca. La competición se disputará desde las 9.30 horas en las pistas situadas en la barriada Virgen de la Sierra.

La programación deportiva tendrá continuidad al día siguiente. El lunes 28 de septiembre, a partir de las 9.00 horas, tendrá lugar el Campeonato Local de Dominó en el Centro Municipal de Servicios Sociales.

La Delegación de Mayores ha planteado, de este modo, un inicio de semana centrado en dos competiciones locales antes de dar paso a las propuestas culturales, sanitarias y de bienestar incluidas en los días siguientes.

Rosario Lama señaló en la presentación que se ha preparado “un programa muy completo y elaborado con mucho cariño, con actividades para disfrutar, convivir, aprender y cuidarse”. La delegada también agradeció el trabajo realizado por Concepción León, el personal del Área de Políticas Sociales y el Centro de Participación Activa para hacer posible la iniciativa.

“Detrás de cada actividad hay muchas horas de trabajo y, sobre todo, la voluntad de ofrecer a nuestros mayores espacios para encontrarse, disfrutar, mantenerse activos y sentirse queridos y protagonistas”, indicó Lama, que animó a la ciudadanía a vivir estas jornadas como “una celebración de la vida”.

Un viaje cultural a Córdoba con visitas a Medina Azahara y la Mezquita-Catedral

La cultura ocupará buena parte de la jornada del martes 29 de septiembre, cuando se realizará un viaje a Córdoba. La salida está prevista a las 9.00 horas desde la Estación de Autobuses.

El programa de ese día incluye una visita guiada a Medina Azahara entre las 10.30 y las 13.00 horas. Tras esta primera actividad, los participantes compartirán un almuerzo de convivencia.

La jornada continuará por la tarde con una visita a la Mezquita-Catedral, programada para las 16.00 horas, completando así la propuesta cultural organizada dentro de la Semana de los Mayores de Cabra.

Salud intestinal y yoga dentro de las propuestas de bienestar

La programación continuará el miércoles 30 de septiembre en el Centro de Participación Activa. A las 18.00 horas comenzará la charla titulada ‘Salud intestinal’, que estará impartida por las enfermeras comunitarias Raquel Espejo y Claudia Ruiz.

Tras la intervención de las profesionales sanitarias, la actividad finalizará con una merienda de convivencia para las personas asistentes.

El jueves 1 de octubre, las iniciativas relacionadas con el cuidado y el bienestar proseguirán con un taller de yoga que se desarrollará en el gimnasio Corpore Zen. La actividad estará dirigida a fomentar hábitos de vida saludables, de acuerdo con la programación anunciada.

La Semana de los Mayores combina así las actividades culturales y recreativas con propuestas específicamente relacionadas con el mantenimiento de hábitos saludables y la participación social.

Concepción León señaló durante la presentación que la Semana de los Mayores pretende convertirse en “un lugar de encuentro para todas las personas que quieran participar”. También invitó a la ciudadanía a sumarse a las diferentes propuestas, que, según explicó, están “diseñadas para favorecer la convivencia, el envejecimiento activo y el bienestar”.

Visita al Cerro de la Merced y desayuno molinero

El viernes 2 de octubre estará dedicado a una actividad que combinará patrimonio, convivencia y alimentación. El programa contempla una visita al yacimiento arqueológico del Cerro de la Merced, además de un desayuno molinero.

La salida se realizará a las 9.00 horas desde la Estación de Autobuses. Una vez en el entorno del yacimiento, los participantes tomarán un desayuno saludable a los pies del enclave arqueológico.

Posteriormente se llevará a cabo una visita guiada y un recorrido en carreta de caballos desde la explanada situada frente a la Venta de los Pelaos hasta Jarca. El regreso a Cabra está previsto para las 13.00 horas.

José Espejo Gómez y Carmen Campos Rivera, ‘Mayores del Año’

La Semana de los Mayores 2026 llegará a su conclusión el sábado 3 de octubre con la celebración institucional del Día de Nuestros Mayores.

El acto comenzará a las 12.30 horas en el Cinestudio Municipal ‘Antonio Espinar Arcos’. Durante la celebración se rendirá homenaje como ‘Mayores del Año’ a José Espejo Gómez y Carmen Campos Rivera, respectivamente.

Después del acto institucional tendrá lugar una copa de convivencia, con la que finalizará la programación desarrollada desde el domingo 27 de septiembre.

Las personas interesadas en participar en las diferentes actividades podrán formalizar sus inscripciones hasta el 25 de septiembre en el Centro Municipal de Servicios Sociales, situado en el número 28 de la calle Priego.

Rosi Lama cerró la presentación haciendo referencia al papel de las personas mayores dentro de la ciudad: “Nuestros mayores son nuestra historia, pero también nuestro presente y nuestro futuro; constituyen el reflejo y el espejo en el que debemos mirarnos y seguirán siendo una parte esencial de nuestra ciudad”.