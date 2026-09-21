La inteligencia artificial llega al debate agrario en Cabra con el agua como límite clave

La digitalización está modificando la manera de observar una explotación agraria y empieza también a cambiar la forma de tomar decisiones sobre ella. Sensores, estaciones meteorológicas, imágenes de satélite, contadores y sistemas de monitorización permiten reunir cada vez más información sobre cultivos, suelo, agua o clima. Sobre esa base tecnológica emerge ahora otro elemento con capacidad para ampliar las posibilidades de análisis: la inteligencia artificial.

El alcance real de ese proceso, sus aplicaciones y también sus límites centrarán el próximo encuentro del Foro AgroGO! 2026, que se celebrará el martes 22 de septiembre en el Centro Ifapa de Cabra. La jornada llevará por título ‘Agua, tecnología y modelo productivo’ y reunirá a representantes de cooperativas, universidad y comunidades de regantes.

El debate parte de una transformación que ya puede apreciarse en el manejo de la información. Hasta hace unos años, los distintos sistemas tecnológicos permitían obtener una imagen cada vez más exacta de lo que estaba ocurriendo en una explotación. La conexión y actualización continua de los datos añade ahora la posibilidad de seguir esa realidad prácticamente en tiempo real.

La inteligencia artificial incorpora un paso adicional: procesar simultáneamente grandes cantidades de información, reconocer patrones y utilizar esos datos para anticipar posibles escenarios. En una explotación agrícola, esa capacidad puede aplicarse a cuestiones tan concretas como prever las necesidades de los cultivos, ajustar el riego o la fertilización, detectar anomalías, anticipar demandas o combinar variables meteorológicas, productivas y energéticas antes de adoptar una decisión.

Del dato agrícola a la toma de decisiones

La incorporación de inteligencia artificial al campo no se limita a disponer de más información. El cambio reside también en la posibilidad de relacionar variables que hasta ahora podían analizarse de manera separada.

Suelo, clima, disponibilidad de agua, energía y evolución de los cultivos pueden formar parte de un mismo proceso de análisis. Esa integración permitiría orientar con mayor precisión decisiones sobre qué actuación realizar, en qué momento y en qué lugar de una explotación.

Se trata de una evolución que otros sectores económicos llevan tiempo recorriendo. Las grandes cadenas de distribución emplean importantes volúmenes de datos para anticipar la demanda, ajustar sus compras, determinar los productos que deben estar disponibles en cada establecimiento y organizar sus cadenas logísticas. En el ámbito agrícola, la aplicación de una lógica semejante abre nuevas posibilidades para la planificación de la producción.

La cuestión será uno de los ejes de la jornada de Cabra, donde la tecnología se analizará no solo desde el punto de vista de las herramientas disponibles, sino también por sus posibles consecuencias sobre el modelo productivo agrario.

Tras décadas de modernización, el salto tecnológico plantea una perspectiva que va más allá del ahorro de recursos. La posibilidad de utilizar datos de forma integrada puede orientarse también a elevar la productividad y aumentar el valor generado con los recursos que ya están disponibles.

Producir con más información y reducir incertidumbres

El uso de datos y de herramientas de inteligencia artificial puede tener aplicaciones sobre distintos componentes de una explotación. Entre ellas se encuentran la optimización del consumo energético y de fertilizantes, la reducción de determinados costes y la mejora de la planificación.

La información también puede contribuir a reducir incertidumbres en la toma de decisiones de agricultores y comunidades de regantes, especialmente cuando diferentes variables deben analizarse de manera simultánea.

Ese proceso tecnológico incorpora además una dimensión económica. Una mayor capacidad para planificar el uso de los recursos disponibles puede repercutir sobre la productividad, la calidad de la producción y el valor generado por la actividad agraria.

El impacto potencial no quedaría limitado a la explotación individual. El desarrollo de una agricultura más tecnificada también puede trasladar sus efectos al conjunto de la economía rural y a la capacidad del sector para competir en los mercados internacionales.

El agua marca la frontera de la tecnología

La digitalización, sin embargo, no elimina uno de los condicionantes básicos de la producción agrícola: la necesidad de disponer de recursos suficientes.

La gestión del agua permite observar con claridad esa frontera. Las nuevas tecnologías pueden facilitar un uso más preciso del recurso disponible y ayudar a extraer de él una mayor producción, calidad o valor económico, pero no pueden compensar su ausencia.

Por ese motivo, la garantía hídrica ocupará un espacio destacado en el Foro AgroGO! de Cabra. El planteamiento sitúa agua y tecnología como dos factores complementarios y no como alternativas entre las que haya que elegir. La disponibilidad de agua permite mantener la producción, mientras que la tecnología puede mejorar la utilización de ese recurso.

El reto para el sector pasa así por hacer compatibles ambos ámbitos: disponer de recursos suficientes y, al mismo tiempo, incrementar la capacidad para utilizarlos de forma más eficiente y planificada.

No será la primera vez que el Foro AgroGO! aborde esta relación. En las dos primeras sesiones celebradas dentro de este espacio, la garantía hídrica apareció junto a la rentabilidad, la digitalización y la innovación entre las condiciones consideradas necesarias para favorecer la incorporación de nuevas generaciones a la agricultura.

Una agricultura tecnificada también cambia los perfiles profesionales

La evolución tecnológica del campo plantea asimismo nuevas necesidades laborales. Una agricultura con mayor presencia de sistemas digitales, automatización y análisis de información requerirá profesionales vinculados a ámbitos como la agronomía, la ingeniería, la energía, la gestión empresarial o el análisis de datos.

Esta transformación abre una relación directa entre modernización tecnológica y relevo generacional. La aparición de nuevas especializaciones puede ampliar las oportunidades profesionales ligadas al sector agrícola y favorecer la incorporación de jóvenes cualificados.

El debate conecta, además, con otro de los problemas que afectan a numerosos municipios rurales: la pérdida progresiva de población y servicios. La capacidad de la actividad agraria para generar nuevas oportunidades profesionales aparece así vinculada no solo al futuro de las explotaciones, sino también a la evolución económica y demográfica de los territorios rurales.

Cooperativas, regantes y universidad se sientan en la misma mesa

La jornada de Cabra comenzará con la bienvenida de Carmen González, directora Comercial de Red de Málaga, Córdoba, Almería, Ceuta y Melilla de CaixaBank.

La mesa redonda será moderada por Brígida Jiménez Herrera, doctora en Farmacia, consultora internacional y especialista en calidad y análisis sensorial del aceite de oliva virgen extra.

En el encuentro participarán también Jaime Martínez Conradi, gerente de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía; Francisco de Mora Pérez, presidente de la Universidad de Córdoba; y Sensi Carmona Graciano, gerente de la Comunidad de Regantes Genil-Cabra.

La composición de la mesa permitirá reunir perspectivas relacionadas con la producción cooperativa, el conocimiento universitario y la gestión del agua, tres ámbitos directamente vinculados a los asuntos que centrarán la sesión.

Un foro centrado en los retos estructurales del campo andaluz

La cita de Cabra se integra en la cuarta edición del Foro AgroGO!, que durante 2026 recorrerá diferentes provincias andaluzas para abordar algunos de los principales desafíos estructurales de la agricultura de la comunidad.

La garantía hídrica, el relevo generacional y la sostenibilidad futura del sector figuran entre las cuestiones que articulan esta edición. Jaén fue la sede escogida para la primera jornada por tratarse de uno de los territorios especialmente expuestos a los retos de planificación hídrica y disponibilidad de agua para cultivos permanentes.

Cabra llevará ahora el debate hacia la confluencia entre tecnología y producción. La disponibilidad creciente de datos permite conocer con mayor detalle lo que ocurre en una explotación y la inteligencia artificial amplía las posibilidades de interpretar esa información y anticipar situaciones. Pero el desarrollo tecnológico convive con condicionantes que siguen dependiendo de la disponibilidad física de los recursos.

Esa relación entre agua, digitalización, productividad y modelo agrario será la que marque la jornada del 22 de septiembre en el Centro Ifapa de Cabra. Un debate en el que la cuestión ya no pasa únicamente por determinar qué puede hacer la tecnología en el campo, sino también por establecer hasta dónde puede llegar cuando la producción continúa dependiendo de recursos que ninguna herramienta digital puede sustituir.