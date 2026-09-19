Fernando Priego presenta su candidatura a la reelección como alcalde de Cabra

El presidente del Partido Popular de Cabra formaliza su candidatura a la Alcaldía en un acto celebrado en el Cinestudio Municipal ‘Antonio Espinar Arcos’, acompañado por José María Bellido y Adolfo Molina

Fernando Priego ha presentado su candidatura a la reelección como alcalde de Cabra durante un acto celebrado en el patio del Cinestudio Municipal ‘Antonio Espinar Arcos’. Cientos de personas acudieron a esta convocatoria, en la que el presidente del Partido Popular de Cabra estuvo acompañado por José María Bellido y Adolfo Molina. La celebración del acto y sus principales contenidos también han sido recogidos en información publicada este mismo día.

La presentación supone la confirmación de la intención de Priego de continuar al frente de la Alcaldía de Cabra. Durante su intervención, el candidato popular expuso los argumentos con los que afronta esta nueva candidatura y situó su relación con el municipio y los vecinos entre los principales elementos de su discurso.

José María Bellido destaca la labor de Priego al frente de la Alcaldía

En el acto participó José María Bellido, alcalde de Córdoba y presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Bellido puso en valor la labor desarrollada por Fernando Priego al frente de la Alcaldía durante los últimos años y destacó también su compromiso con el municipalismo a través de su condición de senador.

Adolfo Molina, por su parte, centró su intervención en la evolución que, a su juicio, ha experimentado Cabra desde el año 2011 con Fernando Priego al frente del Ayuntamiento. Molina incidió especialmente en la atención personal del alcalde a los vecinos y señaló que Priego ha venido «volcándose en atender personalmente a todas las personas que acuden a él para expresar sus problemas y buscar una solución, siendo este un gesto que describe el compromiso de Fernando con sus ciudadanos».

Esta valoración forma parte de las intervenciones realizadas durante el acto y refleja la opinión expresada por Molina sobre la gestión y la forma de ejercer la Alcaldía por parte del candidato.

Priego afirma que concurre «con humildad, vocación de servicio e ilusión»

Fernando Priego explicó durante la presentación los motivos por los que ha decidido optar nuevamente a la Alcaldía de Cabra. El candidato afirmó que se presenta a la reelección «con humildad, vocación de servicio e ilusión y porque creo que somos la mejor opción para Cabra y para no volver atrás».

En la misma intervención, Priego aseguró «sentir el respaldo y el cariño de los ciudadanos y eso me impulsa a seguir como alcalde y continuar mejorando nuestra ciudad». Ambas afirmaciones forman parte del planteamiento expresado por el candidato para justificar su decisión de concurrir nuevamente a las elecciones municipales.

El presidente del PP de Cabra resumió además su vinculación con el municipio con otra de las frases pronunciadas durante el acto: «Cabra es mi prioridad y mi compromiso».

«Cabra coge impulso», lema de la candidatura de Fernando Priego

La candidatura se presenta bajo el lema «Cabra coge impulso». Según manifestó Priego durante el acto, el proyecto que plantea para el municipio comenzará a implementarse contando con la voz de todos los egabrenses. La nota de prensa no detalla medidas concretas ni actuaciones específicas incluidas en ese proyecto, por lo que la presentación se centró en los principios generales y en los compromisos expresados por el candidato.

Priego cerró su intervención haciendo referencia a los resultados electorales obtenidos anteriormente y a su intención de mantener su forma de trabajo. «Los éxitos electorales no nos van a hacer cambiar, vamos a seguir trabajando por todos los egabrenses, quiero ser el Alcalde de Cabra porque es mi compromiso y nunca la abandonaré», afirmó.

Con este acto en el Cinestudio Municipal ‘Antonio Espinar Arcos’, Fernando Priego ha presentado públicamente su candidatura para continuar al frente de la Alcaldía de Cabra. La convocatoria contó con las intervenciones de José María Bellido y Adolfo Molina y permitió al candidato exponer las líneas generales con las que plantea su reelección, articuladas en torno al lema «Cabra coge impulso» y a su compromiso declarado de contar con la participación de los egabrenses.