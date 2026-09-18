El Ayuntamiento de Cabra incorpora una arquitecta para reforzar el desarrollo del PAI ‘Cabra Crece Contigo’

El Ayuntamiento de Cabra ha incorporado una nueva arquitecta al equipo técnico encargado del desarrollo y ejecución de los proyectos incluidos en el Plan de Actuación Integrado (PAI) ‘Cabra Crece Contigo’. El alcalde de la localidad, Fernando Priego, ha presidido la toma de posesión de la nueva profesional.

La labor de la arquitecta estará directamente vinculada a la puesta en marcha de las distintas actuaciones previstas dentro de esta estrategia de transformación urbana, cuya ejecución se plantea para los próximos años.

El PAI ‘Cabra Crece Contigo’ contempla una inversión global de 10.543.151 euros. Del total, el 85% está cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro de la programación FEDER 2021-2027. El 15% restante será aportado por el Ayuntamiento de Cabra.

La planificación incluye proyectos relacionados con diferentes ámbitos de la ciudad. Entre ellos figuran la regeneración urbana, la mejora de infraestructuras y servicios públicos, la accesibilidad, la sostenibilidad y los equipamientos.

Asimismo, el plan contempla actuaciones destinadas a la recuperación y puesta en valor de diferentes espacios de Cabra, dentro del conjunto de proyectos incluidos en esta estrategia municipal de transformación urbana.