El Ayuntamiento de Cabra destina 55.000 euros a ayudas para adaptar viviendas de mayores, personas con discapacidad y dependientes

El Ayuntamiento abre la convocatoria de 2026 del Plan de Ayudas a la Adaptación Funcional de Viviendas, que también contempla actuaciones para recuperar la habitabilidad de inmuebles afectados por catástrofes o siniestros graves. El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 16 de octubre.

El Ayuntamiento de Cabra ha presentado la convocatoria de 2026 del Plan de Ayudas a la Adaptación Funcional de Viviendas, una iniciativa municipal dotada con un presupuesto de 55.000 euros y financiada íntegramente con recursos del propio Consistorio. Las subvenciones están destinadas a sufragar obras, actuaciones y medios técnicos orientados a mejorar la autonomía personal dentro de las viviendas habituales, además de contemplar determinados casos relacionados con catástrofes o siniestros graves.

La convocatoria fue presentada por el alcalde de Cabra, Fernando Priego, acompañado por la delegada municipal de Políticas Sociales, Encarnación Priego. Las ayudas tienen como objetivo atender las necesidades de personas mayores, personas con discapacidad, personas en situación de dependencia y ciudadanos que presenten limitaciones de movilidad o de autonomía personal, incluso cuando no tengan reconocido oficialmente un determinado grado.

El programa permite financiar actuaciones destinadas a la adecuación o adaptación funcional de la vivienda habitual y permanente de las personas que cumplan los requisitos establecidos en las bases. Junto a estas intervenciones, la convocatoria contempla también la adquisición de medios técnicos, funcionales o instrumentales dirigidos a favorecer la autonomía personal o a facilitar a los cuidadores el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria.

Ayudas para adaptar las viviendas y favorecer la autonomía personal

El alcalde ha señalado que esta línea de subvenciones responde a una demanda existente entre las familias que necesitan adaptar sus domicilios o disponer de determinados apoyos técnicos.

Fernando Priego ha definido la iniciativa como “un programa muy demandado, puesto que son muchas las familias que requieren ayudas técnicas y adaptaciones en sus casas para facilitar su vida cotidiana, reforzar su autonomía y poder permanecer en su entorno habitual en mejores condiciones”.

De acuerdo con la convocatoria, podrán acogerse a las ayudas para adaptación funcional las personas mayores de 65 años, las personas con discapacidad o en situación de dependencia y aquellas que, aunque no cuenten con el reconocimiento oficial de alguno de estos grados, puedan acreditar problemas relacionados con la movilidad o con su autonomía personal.

Entre los requisitos establecidos figura también la residencia en el municipio. Las personas solicitantes deberán residir en Cabra desde hace al menos un año y llevar un mínimo de dos meses en la vivienda para la que se solicita la actuación.

El programa no se limita exclusivamente a la realización de obras. La convocatoria permite igualmente atender la adquisición de medios técnicos, funcionales o instrumentales que puedan contribuir a mejorar el desenvolvimiento cotidiano de las personas destinatarias de las ayudas o facilitar las tareas de quienes se encargan de sus cuidados.

Ayudas extraordinarias ante catástrofes o siniestros graves

La convocatoria municipal incorpora, además, una modalidad de ayudas extraordinarias destinada a recuperar la habitabilidad de viviendas que se hayan visto afectadas por catástrofes o siniestros graves no provocados.

La nota municipal cita entre estas situaciones los incendios, inundaciones, terremotos o caídas de rayos. En estos casos, las subvenciones podrán dirigirse a actuaciones necesarias para recuperar las condiciones de habitabilidad de la vivienda afectada.

Para estas ayudas extraordinarias podrán ser beneficiarias las personas o unidades familiares que acrediten una residencia mínima de un año en Cabra y de, al menos, dos meses en la vivienda habitual que haya sufrido los daños.

La convocatoria establece asimismo que las ayudas relacionadas con catástrofes o siniestros graves podrán aplicarse a anexos o edificaciones auxiliares vinculados al inmueble, siempre que estén destinados al apoyo o servicio de la vivienda y que no tengan un uso comercial.

Documentación y presentación de solicitudes

Las personas interesadas deberán acompañar su solicitud de la documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en la convocatoria.

Entre la documentación señalada se encuentra una memoria explicativa de la actuación que se pretende llevar a cabo y la correspondiente declaración responsable de ingresos, además de las restantes circunstancias recogidas en las bases de las ayudas.

El Ayuntamiento indica también que los profesionales del Centro Municipal de Servicios Sociales ofrecerán información y orientación a las personas interesadas durante el proceso de tramitación.

El plazo para solicitar estas ayudas permanecerá abierto hasta el próximo 16 de octubre. La documentación podrá presentarse en el Registro de Entrada del Centro Municipal de Servicios Sociales, situado en la calle Priego, 28, así como en el Registro General del Ayuntamiento de Cabra.

También se podrán utilizar cualquiera de los procedimientos previstos en la legislación administrativa para la presentación de las solicitudes.

Un programa financiado con recursos municipales

El Plan de Ayudas a la Adaptación Funcional de Viviendas cuenta en esta convocatoria de 2026 con 55.000 euros de presupuesto, financiados íntegramente por el Ayuntamiento de Cabra.

Durante la presentación, Fernando Priego se refirió a la finalidad de este tipo de actuaciones y afirmó que la convocatoria “es la constatación de que los recursos públicos consiguen mejorar de manera determinante la calidad de vida de las personas cuando se destinan a atender necesidades reales y concretas”.

El alcalde destacó igualmente “el carácter social y la utilidad directa de estas subvenciones”.

En relación con la procedencia de los fondos, Priego explicó que el programa “está financiado íntegramente con recursos municipales y respaldado por remanentes positivos de Tesorería, que son fruto de la gestión eficiente y responsable desarrollada por este equipo de Gobierno”.

El primer edil añadió que “una administración bien gestionada debe ser capaz de transformar sus recursos en oportunidades, servicios y apoyos que repercutan directamente en el bienestar de la ciudadanía”.

Estas declaraciones forman parte de la valoración realizada por el alcalde durante la presentación de la convocatoria, que mantiene como destinatarios tanto a personas con situaciones reconocidas de discapacidad o dependencia como a quienes puedan acreditar dificultades de movilidad o autonomía sin disponer de un grado oficialmente reconocido.

La combinación de actuaciones financiables incluye, por tanto, desde intervenciones de adaptación funcional en el domicilio habitual hasta la adquisición de determinados medios técnicos y las ayudas extraordinarias destinadas a recuperar viviendas afectadas por situaciones graves como incendios, inundaciones, terremotos o caídas de rayos.

Plazo abierto hasta el 16 de octubre

La convocatoria permanecerá disponible para la presentación de solicitudes hasta el 16 de octubre, dentro de los cauces habilitados por el Ayuntamiento y de los procedimientos establecidos por la legislación administrativa.

Las personas que quieran acogerse al programa deberán acreditar las circunstancias previstas en las bases, tanto en lo relativo a su situación personal como a la residencia en el municipio y en la vivienda objeto de la actuación.

Al cierre de la presentación de las ayudas, Fernando Priego resumió el propósito que el Ayuntamiento atribuye al programa: “Con este plan queremos seguir acompañando a las personas mayores, con discapacidad, dependientes o con dificultades de movilidad y apoyar a sus familias para que puedan adaptar sus hogares y desarrollar su vida con mayor seguridad, comodidad y autonomía”.