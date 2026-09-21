El Ayuntamiento de Cabra incorpora una nueva administrativa al Catastro para reforzar la gestión municipal

La nueva trabajadora municipal ha tomado posesión de su puesto como administrativa adscrita al negociado de Catastro del Ayuntamiento de Cabra.

El Ayuntamiento de Cabra ha incorporado a una nueva trabajadora a su plantilla municipal. La empleada pública desempeñará sus funciones como administrativa adscrita al negociado de Catastro, según la información facilitada por el Consistorio.

La incorporación se ha formalizado mediante el correspondiente acto de toma de posesión, que ha estado presidido por el alcalde de Cabra, Fernando Priego. Durante el encuentro, el regidor ha dado la bienvenida a la nueva empleada pública y le ha deseado éxito en esta etapa profesional vinculada al servicio de la ciudadanía egabrense.

De acuerdo con la información municipal, la llegada de esta nueva administrativa permitirá reforzar los recursos humanos del área de Catastro. Entre sus funciones se encontrará contribuir a la atención y a la gestión de los diferentes procedimientos relacionados con este departamento de la Administración municipal.