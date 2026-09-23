El Ayuntamiento de Cabra licita por 764.039 euros un nuevo depósito de agua en La Atalaya para reforzar el abastecimiento

La infraestructura tendrá una capacidad de 1.045 metros cúbicos, se conectará con el depósito ya existente y está proyectada para atender las necesidades de casi 3.000 habitantes y 16 hectáreas de suelo industrial

El Ayuntamiento de Cabra ha publicado la licitación de las obras para construir un nuevo depósito de agua potable en La Atalaya, una actuación que cuenta con un presupuesto base de 764.039 euros y que pretende ampliar la capacidad de almacenamiento disponible y mejorar el sistema de abastecimiento de agua de la ciudad.

La infraestructura se levantará en la ladera oeste del monte de La Atalaya, dentro de la parcela municipal en la que actualmente se encuentra el depósito de abastecimiento. El proyecto contempla una nueva capacidad de 1.045 metros cúbicos, que se sumará a los 1.500 metros cúbicos de los que dispone el depósito actual.

La actuación forma parte del Plan de Actuación Integrado (PAI) ‘Cabra Crece Contigo’ y contará con financiación europea y municipal. En concreto, el contrato estará cofinanciado en un 85% por la Unión Europea, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2021-2027. El Ayuntamiento de Cabra asumirá con recursos municipales el 15% restante.

Un depósito de 1.045 metros cúbicos dividido en dos vasos

La construcción del nuevo depósito responde a la necesidad de incrementar el volumen de agua disponible en La Atalaya. Según recoge la documentación difundida por el Ayuntamiento, la capacidad del depósito existente, de 1.500 metros cúbicos, no permite alcanzar las 24 horas de regulación.

Por este motivo, el proyecto plantea ampliar el almacenamiento con otros 1.045 metros cúbicos, con el objetivo de disponer de un mayor volumen para atender tanto a la población actual como a los sectores previstos de expansión urbana e industrial.

El nuevo depósito estará distribuido en dos vasos independientes de 522,5 metros cúbicos cada uno. Esta configuración permitirá que ambas partes de la instalación puedan funcionar de manera diferenciada cuando las necesidades del servicio así lo requieran.

Desde el punto de vista constructivo, la infraestructura tendrá una planta rectangular y se ejecutará en hormigón armado. El proyecto recoge una cimentación mediante losa, la construcción de muros estructurales y una cubierta formada por placas alveolares prefabricadas.

La nueva instalación no sustituirá al actual depósito de La Atalaya, sino que ambos estarán conectados dentro del sistema de abastecimiento. Al mismo tiempo, el diseño previsto permitirá que puedan funcionar de forma independiente.

Abastecimiento para el PAU-R2 y el polígono Mantón de Manila

Uno de los principales ámbitos a los que está destinada la ampliación es el sector residencial PAU-R2. De acuerdo con los datos incluidos en la nota municipal, esta zona contempla 809 viviendas y una población estimada de 2.832 personas.

A estas necesidades residenciales se añade el abastecimiento previsto para 16 hectáreas de suelo industrial correspondientes al polígono Mantón de Manila.

De esta forma, la infraestructura está planteada para atender las necesidades de abastecimiento de casi 3.000 habitantes, además de cubrir la demanda vinculada al desarrollo de suelo industrial.

La actuación pretende aumentar la capacidad de regulación del sistema de agua potable de Cabra ante el desarrollo de estas áreas. El proyecto no se limita, por tanto, a la construcción física del nuevo depósito, sino que contempla también su conexión e integración con la infraestructura que ya presta servicio en La Atalaya.

Válvulas automáticas y sistema de telecontrol

El proyecto incluye diferentes elementos destinados a regular el funcionamiento conjunto de los dos depósitos. Las conexiones hidráulicas estarán equipadas con válvulas automáticas, lo que permitirá gestionar con mayor flexibilidad la entrada y salida del agua.

Esta configuración hará posible operar cada uno de los dos vasos del nuevo depósito por separado y establecer, al mismo tiempo, un sistema de circulación de agua entre las distintas infraestructuras.

También está prevista la instalación de medidores de nivel mediante radar y boya, destinados al seguimiento del volumen de agua almacenado.

Además, el nuevo depósito quedará integrado en el sistema de telecontrol existente, de manera que la nueva infraestructura pase a formar parte de los mecanismos de seguimiento y gestión que ya funcionan en el sistema de abastecimiento.

Seis meses para ejecutar las obras

La licitación se tramita mediante un procedimiento abierto simplificado. Una vez formalizado el contrato, la empresa adjudicataria dispondrá de un plazo de seis meses para ejecutar las obras.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas de manera electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. El plazo permanecerá abierto hasta las 23.59 horas del próximo 8 de octubre, según establece la información publicada por el Ayuntamiento de Cabra.

La licitación supone, por tanto, el inicio del procedimiento para contratar la construcción de una infraestructura que deberá incorporarse posteriormente al actual sistema municipal de abastecimiento de agua potable.

Una actuación incluida en el PAI ‘Cabra Crece Contigo’

El proyecto del depósito de La Atalaya está integrado en el PAI ‘Cabra Crece Contigo’, que dispone de un presupuesto global de 10.543.151 euros.

Según los datos recogidos en la nota de prensa municipal, este plan obtuvo una valoración de 78,75 puntos en la resolución definitiva de la convocatoria de Planes de Actuación Integrados. La información difundida por el Ayuntamiento señala que esa puntuación lo situó entre los proyectos mejor valorados de Andalucía y como el de mayor puntuación de la provincia de Córdoba.

Dentro de ese marco, la construcción del nuevo depósito aborda específicamente la ampliación de la capacidad de almacenamiento de agua potable y su adaptación a las necesidades de los sectores residenciales e industriales contemplados.

La actuación combinará así el depósito actual de 1.500 metros cúbicos con la nueva infraestructura de 1.045 metros cúbicos, formada por dos vasos independientes. Una vez ejecutada y conectada, la instalación estará destinada a reforzar la capacidad de regulación y abastecimiento para la población atendida y para las áreas de expansión urbana e industrial previstas en Cabra.