El Ayuntamiento de Cabra firma un convenio de colaboración con la Real Archicofradía de la Soledad

El Ayuntamiento de Cabra ha suscrito un convenio de colaboración con la Real Archicofradía de Nuestra Señora de la Soledad y Quinta Angustia de Cabra, en un acto presidido por el alcalde de la localidad, Fernando Priego.

La representación de la cofradía ha estado encabezada por su hermana mayor, María de los Ángeles Garrido, quien ha participado en la firma del acuerdo junto al responsable municipal. En el encuentro también ha estado presente la delegada de Feria y Fiestas, Rosario Lama.

Según la información difundida por el Ayuntamiento de Cabra, este convenio se enmarca en la colaboración que la administración municipal mantiene con entidades y colectivos de la localidad con el objetivo de respaldar el desarrollo de sus actividades.

La firma formaliza así la colaboración entre el Consistorio egabrense y la Real Archicofradía de Nuestra Señora de la Soledad y Quinta Angustia, una de las entidades locales con las que el Ayuntamiento mantiene este tipo de relación institucional.

La información facilitada no concreta las condiciones económicas del convenio, su duración ni las actuaciones específicas que se desarrollarán al amparo del acuerdo.