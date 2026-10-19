La Subida Pedestre a la Virgen de la Sierra celebra sus 40 ediciones el 1 de noviembre

La prueba organizada por Cabra Running contará con carrera y senderismo, mientras que una exposición del 24 al 31 de octubre repasará cuatro décadas de historia.

La Subida Pedestre al Santuario de María Santísima de la Sierra celebrará el próximo domingo 1 de noviembre su cuadragésima edición, una cita que volverá a reunir a corredores y senderistas en torno a uno de los recorridos deportivos más característicos de Cabra. Organizada por el Club Cabra Running, la prueba forma parte del circuito provincial de carreras de la Diputación de Córdoba y combina la exigencia de la ascensión con la llegada al Santuario de la Patrona.

La presentación de esta edición ha tenido lugar este lunes, 19 de octubre, con la participación del delegado municipal de Deportes, Francisco Casas; el presidente del Club Cabra Running, David Cañete, y el miembro de su junta directiva Agustín López. Durante la comparecencia se han dado a conocer las modalidades de participación, el procedimiento de inscripción y las actividades previstas para conmemorar los cuarenta años de la prueba.

El recorrido de la carrera partirá desde Cabra y transcurrirá por tramos de asfalto y caminos hasta alcanzar el Santuario, en el Picacho. La ascensión continuada constituye una de sus principales dificultades, pero también uno de los elementos que han contribuido a consolidar esta competición en el calendario deportivo egabrense.

Francisco Casas ha destacado las características del itinerario y el atractivo que representa para quienes afrontan este desafío deportivo. “Es una prueba exigente por su ascensión continua, pero precisamente esa dificultad, los parajes por los que discurre y el lugar en el que termina hacen que muchos deportistas se planteen el reto de realizarla año tras año”, ha señalado.

El delegado de Deportes también ha reconocido el trabajo organizativo del club y de las entidades colaboradoras, especialmente por las gestiones necesarias para desarrollar una actividad que atraviesa carreteras y espacios del parque natural.

Carrera y senderismo para participar en la subida

Además de la competición atlética, la organización ofrecerá una modalidad de senderismo dirigida a quienes prefieran completar el ascenso caminando. En este caso, el punto de partida estará situado en la cooperativa Monteoliva, donde se ofrecerá un desayuno molinero antes del inicio del recorrido hacia el Santuario.

David Cañete ha animado a los vecinos de Cabra a sumarse a esta edición, tanto en la modalidad competitiva como en la marcha senderista. “Nos gustaría contar con cuanta más gente de Cabra, mejor”, ha manifestado, recordando que “quienes no se vean preparados para realizar la carrera tienen también la posibilidad de disfrutar de la modalidad de senderismo”.

En la misma línea, Agustín López ha señalado que el trazado combina diferentes superficies y permite recorrer parte del entorno natural de la Sierra. “La mezcla de asfalto y caminos y el hecho de terminar en la Sierra le dan un carácter especial”, ha explicado.

Las inscripciones podrán formalizarse a través de la Federación Andaluza de Atletismo, siguiendo el enlace facilitado por la organización junto al cartel de la prueba. El Club Cabra Running también prestará ayuda a quienes tengan dificultades para completar el trámite. Según se ha anunciado, podrán admitirse inscripciones el mismo día de la actividad, siempre que queden plazas disponibles.

Una exposición para recordar cuatro décadas de la prueba

La celebración de la cuadragésima edición estará acompañada por una exposición conmemorativa preparada por Francisco José Pavón, que podrá visitarse del 24 al 31 de octubre en la sala de exposiciones de la capilla del antiguo Asilo.

La muestra reunirá fotografías, carteles de ediciones anteriores y diversos objetos relacionados con la trayectoria de la Subida Pedestre, recopilados con la colaboración de distintas personas vinculadas a su historia.

Esta exposición permitirá recuperar algunos de los momentos y materiales que han acompañado a una competición que alcanza este año sus cuarenta ediciones. La cita del 1 de noviembre reunirá así la participación deportiva y el recuerdo de una prueba estrechamente vinculada al calendario de actividades de Cabra.