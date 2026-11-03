La Delegación de Educación del Ayuntamiento de Cabra da a conocer la actividad que inaugura una nueva edición del programa ‘Aula Viva’, iniciativa que alcanza su decimoséptima edición con el propósito de divulgar el patrimonio cultural e histórico de la ciudad mediante experiencias formativas desarrolladas sobre el terreno, siempre bajo el lema ‘Una ventana al conocimiento’.

La cita tendrá lugar el domingo, 8 de noviembre, bajo el título ‘Plaza Vieja’, una propuesta que permitirá acercarse a un recorrido histórico por la Plaza Mayor, hoy, Plaza Vieja.

Corazón político, económico y social de la ciudad de Cabra. No era un simple espacio urbano sino el reflejo del poder y de la vida cotidiana de sus habitantes. Concentraba las instituciones que regían la vida pública: Ayuntamiento (poder civil) e Iglesia (poder religioso). Era también el lugar físico donde tenía cabida el mercado diseñado, originariamente, en soportales para proteger de las inclemencias meteorológicas. Espacio también para la socialización a través de la celebración de fiestas religiosas y corridas de toros. También de justicia, con su cárcel y punto de encuentro antaño de comunicación y hoy de esparcimiento.

Conducida por la historiadora, Lourdes Pérez Moral, la visita ofrecerá una explicación rigurosa y accesible sobre el contexto histórico. Como es habitual, la actividad contará también con un cuaderno de fichas didácticas, preparado para facilitar la comprensión de los documentos y su relevancia.

La participación es gratuita, aunque requiere inscripción previa debido al aforo limitado. Las inscripciones pueden realizarse desde hoy en el Teatro ‘El Jardinito’, llamando al 957 520 766 o a través del correo electrónico educacion@cabra.es