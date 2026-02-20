XIII Subida Ciclista al Santuario de la Virgen de la Sierra: Cabra rinde homenaje a Pedro Jiménez en una edición histórica por el Día de Andalucía

La prueba, consolidada en el calendario deportivo andaluz, se celebrará el 28 de febrero con meta en ‘La Nava’ y un emotivo memorial dedicado al referente del ciclismo andaluz

La ciudad de Cabra volverá a convertirse en epicentro del ciclismo andaluz el próximo sábado 28 de febrero, coincidiendo con el Día de Andalucía, con la celebración de la XIII Subida Ciclista al Santuario de María Santísima de la Sierra, una cita ya plenamente consolidada en el calendario deportivo de la comunidad autónoma.

En esta edición, la prueba adquiere un carácter especialmente simbólico y emotivo al rendir homenaje a Pedro Jiménez, “auténtico referente del ciclismo andaluz” fallecido el pasado año, cuyo nombre quedará ligado para siempre a la competición como memorial permanente.

La presentación oficial tuvo lugar en el Ayuntamiento de Cabra, con la participación de la teniente de Alcaldía, M. Sierra Sabariego; el presidente de la Peña Ciclista Egabrense, Joaquín León; y el presidente de la Fundación Promi, Juan Antonio Pérez, además de familiares del homenajeado.

Una de las grandes citas deportivas de Cabra

La teniente de Alcaldía subrayó la relevancia que ha alcanzado la prueba en el calendario local y autonómico. Según destacó, la Subida Ciclista “se ha convertido en una de las grandes citas deportivas de Cabra”, resaltando además el carácter simbólico de esta decimotercera edición, que incorpora por primera vez el memorial a Pedro Jiménez.

La edil definió al homenajeado como “una persona muy querida y recordada en Cabra, vinculada al deporte, a la vida social, cultural y religiosa de la ciudad”, e invitó a la ciudadanía a celebrar el Día de Andalucía acompañando a los ciclistas tanto a lo largo del recorrido como en la meta.

Este llamamiento refuerza el componente popular de una prueba que trasciende lo meramente competitivo para convertirse en un acontecimiento social de primer orden en la localidad.

Cambios en el recorrido por los daños del temporal

La XIII Subida Ciclista al Santuario de la Virgen de la Sierra presenta este año una modificación importante en su trazado debido a los desprendimientos ocasionados por el último temporal en la carretera del Santuario.

Joaquín León explicó que, como consecuencia de estos daños, la meta se situará en el camino de ‘La Nava’, en torno al kilómetro cinco, manteniéndose el resto del recorrido habitual.

La salida oficial será neutralizada desde el Hotel Mitra Crisálida, recorriendo el centro de la ciudad, con inicio competitivo tras una parada en la zona del Junquillo.

León destacó que se trata de “una prueba muy querida por los corredores, con una proyección ya de ámbito nacional”, agradeciendo expresamente el apoyo constante del Ayuntamiento y de la Fundación Promi.

Ficha técnica de la XIII Subida Ciclista

Fuente: Presentación oficial en el Ayuntamiento de Cabra

Un memorial que refuerza el legado de Pedro Jiménez

El principal elemento diferencial de esta edición es la incorporación del nombre de Pedro Jiménez a la prueba como homenaje permanente. La iniciativa parte de la Peña Ciclista Egabrense, que ha querido reconocer así su figura y dedicación al deporte de las dos ruedas.

El acto de presentación contó con la presencia de familiares del ciclista, en un ambiente cargado de emoción que confirma la profunda huella que dejó en el ciclismo andaluz y en la sociedad egabrense.

Con este memorial, la Subida Ciclista no solo mantiene su dimensión deportiva, sino que amplía su significado como espacio de memoria, reconocimiento y valores asociados al esfuerzo y la constancia.

Trofeos con valor social y solidario

La XIII Subida Ciclista al Santuario de la Virgen de la Sierra también vuelve a destacar por su componente social. Los trofeos que se entregarán al finalizar la prueba han sido elaborados de forma artesanal por usuarios del centro ocupacional de la Fundación Promi, utilizando materiales reciclados.

Juan Antonio Pérez puso en valor esta iniciativa afirmando que “son trofeos únicos, singulares, hechos con mucho cariño, que llevan implícito un mensaje de ilusión, esfuerzo y visibilidad para las personas con discapacidad”.

Esta colaboración refuerza el compromiso de la prueba con la inclusión y la responsabilidad social, integrando el deporte con la sensibilización y la participación activa de colectivos con discapacidad.

Claves de impacto de la prueba en Cabra

Datos recogidos durante la presentación oficial

Cabra, referente del ciclismo andaluz

La jornada culminará con la entrega de trofeos y reconocimientos nuevamente en el Hotel Mitra Crisálida, cerrando un día que, según la organización, volverá a situar a Cabra como referente del ciclismo andaluz.

La coincidencia con el Día de Andalucía añade un componente identitario que potencia el alcance de la convocatoria y convierte la prueba en una celebración doble: deportiva y autonómica.

Con esta decimotercera edición, la Subida Ciclista al Santuario de la Virgen de la Sierra reafirma su condición de evento consolidado, su capacidad de adaptación ante imprevistos como los daños del temporal y su firme apuesta por la memoria, la inclusión y la proyección nacional.

El próximo 28 de febrero, Cabra no solo celebrará el Día de Andalucía, sino también el legado de Pedro Jiménez y la fuerza de un ciclismo que sigue creciendo, año tras año, en la Sierra egabrense.