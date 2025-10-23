Un Encuentro Multicultural convoca este viernes a la población inmigrante de Cabra en un ambiente de convivencia

El Ayuntamiento de Cabra, a través de su Delegación de Políticas Sociales y en colaboración con la asociación Entreculturas, celebrará el próximo viernes 24 de octubre el I Encuentro Multicultural, una cita que tendrá lugar en el Restaurante Azahara a partir de las 19.00 horas y que pretende “reconocer, celebrar y fortalecer la convivencia entre las distintas culturas que conviven en la ciudad”. Así lo ha afirmado la responsable de esta Área municipal, Enca Priego, durante la presentación de la actividad en la que ha estado acompañada por el presidente de Entreculturas, José Antonio Montes.

Una comparecencia en la la edil ha subrayado que “vivimos en una sociedad cada vez más plural y rica culturalmente, y Cabra es un reflejo de ello”, recordando que “lejos de separarnos, las diferencias culturales nos enriquecen y nos amplían la mirada como sociedad”.

Igualmente, Priego ha explicado que este encuentro “surge precisamente para crear un espacio de diálogo, de aprendizaje mutuo y de celebración compartida”, detallando que la jornada “combinará la información, la reflexión y, cómo no, una parte de disfrute y convivencia”.

Así, el programa comenzará con una charla informativa sobre la Ley de Extranjería y sus últimas modificaciones, seguida de una ponencia sobre empadronamiento y derechos sociales básicos, “con el objetivo de garantizar que todas las personas que viven en Cabra conozcan sus derechos y deberes”, ha apuntado la responsable municipal.

Posteriormente, los asistentes podrán disfrutar de una degustación gastronómica internacional, como “símbolo de encuentro y oportunidad para compartir mesa, sabores e historias”, según ha declarado la delegada, quien ha querido agradecer “la labor que realiza la asociación Entreculturas durante todo el año con hechos, no sólo con palabras, para fomentar la integración y la convivencia entre todas las personas que forman parte de nuestra ciudad”.

Por su parte, el presidente de Entreculturas ha invitado a toda la ciudadanía “a participar en este encuentro que pretende conocernos mejor, compartir nuestras tradiciones y poner en valor la diversidad como fuente de enriquecimiento común”.