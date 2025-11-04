Un elenco de primer nivel nacional representará en el Teatro ‘El Jardinito’ la obra ‘Donde mueren las palabras’

El Teatro ‘El Jardinito’ de Cabra será escenario el próximo viernes, 14 de noviembre, de la puesta en escena de la obra «Donde mueren las palabras», escrita y dirigida por Ángel Caballero, que llega a la ciudad dentro de su exitosa gira nacional tras su estreno en el Teatro Lara de Madrid y su recorrido por distintos países de Latinoamérica, donde fue considerada una de las diez mejores obras de 2021.

El elenco está formado por Daniel Arias (Cuéntame cómo pasó, El Internado: Las cumbres), Iván Montes y Alejandro Vergara (La Promesa, El Secreto de Puente Viejo), junto al propio Ángel Caballero (Desaparecidos, El Marqués), en una función dirigida a público joven y adulto, que ha sido finalista al Premio Nacional de Literatura Dramática 2020.

La delegada de Cultura del Ayuntamiento de Cabra, M. Sierra Sabariego, ha presentado esta cita cultural, subrayando que “nuestra ciudad refrenda su condición de ‘ciudad de teatro’, algo que demuestra con iniciativas tan destacadas como el Festival Andaluz de Teatro Escolar, el Festival de Teatro ‘Itinerantes’, el próximo Festival ‘TitiriCabra’ o la actividad constante que desarrolla la Escuela Municipal de Teatro de la Delegación de Cultura”.

Sabariego ha señalado que el Teatro ‘El Jardinito’ “abre de nuevo sus cortinas a las artes escénicas con un elenco de primer nivel nacional lo que, sin duda, reunirá a público no sólo local, sino de todo el centro de Andalucía”, destacando además que “el teatro se suma a una oferta cultural diversa y de calidad que consolida a Cabra como referente en la agenda cultural y de ocio de la provincia de Córdoba”.

La responsable municipal ha recordado que “desde el festival ‘Donde Brillan las Estrellas’ cada verano en el Auditorio ‘Alcalde Juan Muñoz’ hasta la programación de otoño e invierno, seguimos trabajando para ofrecer propuestas de interés y calidad, tal y como el público de Cabra y la comarca merece”.

Críticos de medios nacionales han elogiado esta producción que narra la historia de cuatro amigos de la infancia que deciden abandonar su ciudad natal para trasladarse juntos a Madrid en busca de sus sueños.

Sin embargo, las mentiras, los celos y los secretos pondrán a prueba su amistad y les obligarán a enfrentarse a la vida adulta. Con un tono que combina el humor y la emoción,

Donde mueren las palabras invita a la reflexión sobre el paso del tiempo y los vínculos que nos unen a las personas que consideramos parte de nuestra historia.

Con la producción de DMLP Producciones y la dirección de Ángel Caballero y Jaime Palacios, la obra permaneció un año en cartel en Madrid y continúa su gira nacional tras cosechar el aplauso del público y la crítica en España y Latinoamérica.

Las entradas están disponibles al precio de 10 euros tanto en ‘La Papelería’ como a través de la web https://www.giglon.com/todos?idEvent=donde-mueren-las-palabras-cabra.