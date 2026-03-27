Un dibujo de Julia Vera Muñoz ilustrará la Semana Santa Infantil 2026

El trabajo resulta ganador en el VIII Concurso Escolar de Dibujo y Pintura organizado por la Delegación de Feria y Fiestas

El Ayuntamiento de Cabra, a través de su Delegación de Feria y Fiestas, ha dado a conocer el fallo del jurado del VIII Concurso Escolar de Dibujo y Pintura ‘Semana Santa Infantil de Cabra 2026’, una iniciativa que tiene como objetivo fomentar entre los más jóvenes el conocimiento y la participación en una de las tradiciones más arraigadas de la ciudad, y que cuenta con su versión infantil tras la Semana Mayor.

El jurado, reunido el pasado viernes, 20 de marzo, ha valorado un total de 224 trabajos presentados, destacando la calidad, creatividad y sensibilidad mostrada por el alumnado participante.

El primer premio ha recaído en la alumna Julia Vera Muñoz, de 10 años y estudiante de 5º de Primaria en el CEIP ‘Carmen de Burgos’, cuyo dibujo ha sido seleccionado como cartel anunciador de la Semana Santa Infantil de Cabra 2026. Asimismo, el jurado ha concedido tres accésits, que han correspondido a Lionel Trujillo Cuenca, de 9 años (4º de Primaria, CEIP ‘Juan Valera’); M. Sierra Olaya Sabariego, de 11 años (6º de Primaria, CEIP ‘Carmen de Burgos’); y Carmen Poyato Carrillo, del CDPEE ‘Niño Jesús’.

Desde Feria y Fiestas se ha resaltado la alta participación registrada en esta edición, así como el papel de los centros educativos en la promoción de iniciativas que contribuyen a acercar el patrimonio cultural y las tradiciones locales a las nuevas generaciones.

Este certamen se consolida así como una actividad de referencia dentro de la programación previa a la Semana Santa, reforzando el vínculo entre la infancia egabrense y una de las celebraciones más representativas de la ciudad.