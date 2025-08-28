Un centenar de menores amplían su formación en los cursos de informática de la Biblioteca Municipal ‘Juan Soca’

La Biblioteca Municipal ‘Juan Soca’ ha acogido esta mañana la entrega de diplomas de los cursos de informática que, cada verano, organiza la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Cabra y que en esta edición alcanzan los 18 años de andadura.

“Estamos muy satisfechos con la cantidad de niños y niñas que este año se han apuntado, alcanzando los 112 alumnos repartidos en diferentes grupos en función de sus niveles y la modalidad formativa que han elegido”, ha señalado la titular de esta Área municipal, M. Sierra Sabariego.

El programa ha permitido a los menores “ocupar las mañanas de verano desde el pasado 14 de julio aprendiendo el apasionante mundo de la informática y por otro lado ofrecer una oportunidad de conciliación a las familias en esta época de vacaciones escolares”, ha declarado la edil, quien ha agradecido “a las familias que cada año depositan la confianza en estos cursos que son muy demandados”, así como al personal de la Biblioteca y de la empresa Prodainfor “que son los encargados de impartirlos”.

Los cursos de informática están dirigidos especialmente a niños y jóvenes, aunque también están abiertos a todas las edades, por lo que se han registrado inscripciones a partir de siete años de edad.

En concreto, esta edición ha contado con tres grupos en la modalidad de Mecanografía, dos en Canva, un grupo de Iniciación a la informática y otro grupo de Word. En todos los casos el alumnado ha podido mejorar sus competencias digitales “algo de gran utilidad en la sociedad de hoy”, ha indicado Sabariego.