TRANSICIÓN ENERGÉTICA. ¿NECESARIA?

Autor: Francisco García Montoya

He comentado en anteriores escritos que la maliciosa Agenda 2030, que ha metido sus funestos tentáculos en todos los aspectos de la sociedad, se presenta con unos objetivos que los firmaría cualquiera como suyos. Quién no se apuntaría si se lo propusiesen a erradicar la pobreza, a luchar contra el hambre, a tener buena salud o una educación de calidad, que son objetivos que destilan amor al género humano, filantropía, altruismo, generosidad, y es más que curioso que estos objetivos, que nadie dejaría de asumirlos como propios por su carácter absolutamente positivo a primera vista, sean los cuatro primeros en la lista de los diecisiete “objetivos de desarrollo sostenible”. Sin embargo, hay otros objetivos en los que no está tan claro a primera vista el aspecto filantrópico entre ellos los objetivos 7 y 13 intitulados respectivamente “Energías Renovables” y “Lucha contra el Cambio Climático”. Estos dos objetivos se implican mutuamente porque la búsqueda de energías renovables que sustituyan a las, según los globócratas 2030, perniciosas energías tradicionales (carbón, petróleo, gas natural, energía nuclear) que según ellos amenazan con destruir el planeta se fundamenta en la necesidad de luchar contra el calentamiento global y últimamente contra el cambio climático conceptos ambos que la malévola Agenda 2030 estigmatiza como malos malísimos haciendo caso omiso al hecho de que tanto la historia geológica como la humana nos enseñan que los periodos de calentamiento global han sido las mejores y más florecientes épocas tanto para la vida en general como para la Humanidad en particular. Cuando los voceros 2030 se refieren al cambio climático siempre dan por sentado que es una mala cosa, sin embargo, no tiene por qué serlo ya que el clima puede cambiar para bien o para mal de la civilización humana.

Otra cuestión fundamental que las élites 2030 han conseguido instaurar en la mente de la gente de occidente hasta el punto de que nadie lo discute es la necesidad imperiosa, según ellos, de hacer la transición energética la cual ha de consistir en sustituir las energías firmes y tradicionales por las llamadas renovables (eólica, solar, biometano, biomasa). Políticos, periodistas, influencer e incluso las plataformas que se oponen a la instalación de plantas de biometano y/o eriales solares en suelos de cultivo nunca ponen en tela de juicio la llamada transición energética; la típica frase que se escucha es: “transición energética sí, pero no así”. Me pregunto, ¿es realmente precisa la transición energética? Opino que no, que no es necesario hacer la transición energética que nos están metiendo con calzador y que está contribuyendo a destruir nuestra agricultura transformando todo tipo de tierras fértiles en desiertos alicatados de placas solares. Voy a tratar de explicar porque opino así.

¿Por qué se dice que la transición es necesaria? Los partidarios del falso paradigma del calentamiento global antrópico, ahora metamorfoseado en cambio climático causado por el hombre, sostienen que el CO2 producido por la actividad humana es responsable del calentamiento y/o del cambio climático lo cual es falso, ya lo hemos comentado en artículos anteriores y no volveré a lo mismo en el presente, el responsable del calentamiento o enfriamiento de la atmósfera es el vapor de agua y las nubes cuyo control escapa a la voluntad humana porque está gobernado por la energía solar y por la radiación cósmica cosa bien conocida desde los años veinte del siglo pasado. Como las fuentes tradicionales de energía (carbón, petróleo y gas natural) emiten CO2 la perversa Agenda 2030 sostiene que hay que terminar con ellas y la forma es no usarlas para lo cual deben ser sustituidas por otras que emitan poco o ningún CO2. Y de paso, “aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid”, los que promueven la transición se van a forrar de pasta mientras los ciudadanos de a pie vamos a soportar molestias de diverso tipo e imposiciones basadas en premisas incorrectas que nos van a ir empobreciendo cada vez más, haciéndonos más dependientes y vulnerables.

Para apoyar sus pretensiones de hacer la transición energética sí o sí los 2030 nos cuentan que los combustibles fósiles como el petróleo o el gas natural se están agotando y pronto nos quedaremos sin energía. Esto también es falso, cada vez se encuentran más yacimientos petrolíferos nuevos y los que hace pocos años no se podían explotar ahora sí son explotables porque las técnicas mineras evolucionan rápidamente. Se puede afirmar que al menos en este siglo no habrá escasez de combustibles fósiles.

En cuanto al gas natural, el metano, se ha observado que yacimientos que se consideraban agotados hace unos años ahora se están recargando de gas de forma natural por lo que podrán volver a explotarse, así que, podríamos considerar al gas natural como un recurso renovable dentro de un intervalo de tiempo razonable; y este metano natural es mucho más barato que el producido por las apestosas plantas de biometano, razón por la cual este tipo de instalaciones probablemente quedarán obsoletas y dejaran de ser rentables a corto plazo en cuanto no dispongan de las subvenciones estatales que, dicho sea de paso, salen de los bolsillos del sufrido contribuyente.

Con el hidrógeno sucede algo parecido, se están descubriendo yacimientos muy importantes de hidrógeno geológico en África y en otros lugares del mundo incluido nuestro país y esto puede constituir una fuente de energía limpia y abundante. Habrán oído hablar del “hidrógeno verde”, ese que se produce por hidrólisis a partir de la energía eléctrica producida por instalaciones fotovoltaicas y que nos lo venden como otra de las panaceas energéticas que van a salvar al mundo del colapso climático que se avecina. Pues un kilogramo de hidrógeno verde cuesta producirlo unos 6 euros mientras que un kilogramo de hidrógeno obtenido por métodos tradicionales vale alrededor de un euro y cuando la minería del hidrógeno geológico esté en plena producción el precio caerá aún más. Ya pueden imaginar lo que va a suceder con las plantas de producción de hidrógeno verde, de hecho, en casi todos los países las empresas dedicadas a la producción de hidrógeno verde han cerrado sus puertas en el momento que las subvenciones se han acabado.

Ahora, si miran un mapamundi verán que Europa es una pequeña porción de la superficie continental mundial, una especie de “la Comarca” de los hobbits de Tolkien. Pues bien, nosotros los europeos una muy pequeña parte del planeta estamos haciendo la transición energética que nos imponen los poderes ocultos tras la insidiosa Agenda 2030. ¿Lo hará China? No, de hecho, es el principal productor de CO2 del mundo junto a EEUU quemando a tope carbón del cual dispone en cantidades ingentes y le importa un pimiento el cambio climático, y mientras tanto en un pequeño rincón del mundo cual “La Comarca” nos aprietan el cinturón para que no produzcamos CO2 que según dicen los malos es muy malo. ¿Lo hará Rusia? No. Lo hará EEUU tampoco.

¿Y qué me dicen de los países africanos cuyo sueño es el desarrollo? Quieren crecer y para eso necesitan desparasitarse del colonialismo económico al que les someten los países garrapata europeos, americanos y asiáticos. Pero, sobre todo, necesitan fábricas de cemento, siderurgias, presas y toda una serie de industrias básicas para la construcción de las infraestructuras necesarias que les permitan desarrollarse. Díganles a estos países ansiosos de desarrollo que alimenten sus cementeras y sus siderurgias con la electricidad de paneles solares o de molinillos de viento y con toda seguridad les harán la peseta.

Los europeos siguiendo las imposiciones de la malintencionada Agenda 2030 vamos a salvar al mundo del calentamiento global haciendo la transición energética, una especie de harakiri de rosquito multicolor inspirado por las oligarquías globalistas o aún peor por los satánicos poderes ocultos tras ellas.