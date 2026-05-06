Se reabre al tráfico la carretera del Santuario de la Virgen de la Sierra

Las obras, que concluirán la próxima semana, permiten recuperar la normalidad en el tránsito para todo tipo de vehículos

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, ha visitado junto al vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, y el hermano mayor de la Real Archicofradía de María Santísima de la Sierra, Francisco José Rojano, las obras de reparación que se ejecutan en la carretera de acceso al Santuario de la patrona egabrense, afectada por un importante deslizamiento y un hundimiento del firme a consecuencia del tren de borrascas registrado durante los primeros meses del año.

Durante la visita, las autoridades han anunciado que la carretera recupera desde este momento la normalidad del tráfico en todo su trazado, permitiendo nuevamente el paso de vehículos de cualquier tonelaje, aunque los trabajos concluirán definitivamente la próxima semana con los últimos remates de la actuación.

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, ha agradecido “la celeridad y la agilidad con la que se ha puesto en marcha una actuación técnicamente muy compleja”, destacando la importancia de esta infraestructura “tan vital para todos los devotos de la Virgen de la Sierra, pero también para todas las personas que quieren visitar el Parque Natural y disfrutar de este entorno privilegiado que tenemos la suerte de tener en Cabra”.

Priego ha subrayado igualmente “la paciencia de la Real Archicofradía y de todos los usuarios de la vía durante estas semanas en las que la carretera ha permanecido cortada”, señalando que “lo importante es el resultado final y que se ha garantizado la seguridad de todos los usuarios con una solución técnicamente muy consistente y duradera”.

Por su parte, Andrés Lorite ha explicado que los trabajos han consistido en la ejecución de “40 metros de muro de escollera con su correspondiente anclaje y cimentación”, además de la reposición del firme y la señalización horizontal, en una actuación que rondará “entre los 250.000 y 300.000 euros de inversión”.

El responsable provincial ha indicado que el objetivo ha sido “dar una solución lo más duradera y diligente posible”, recordando que la carretera tuvo que ser cerrada tras el grave hundimiento registrado durante el temporal del pasado mes de febrero.

El vicepresidente primero de la Institución provincial ha confirmado que “a partir de este momento cualquier vehículo, independientemente del tonelaje, puede transitar ya por la carretera del Santuario de la Virgen de la Sierra”, una medida que “permitirá recuperar plenamente la actividad habitual en este enclave natural, turístico y devocional”.

Asimismo, ha puesto de manifiesto “la coordinación entre la Diputación de Córdoba, el Ayuntamiento de Cabra y la Real Archicofradía”, agradeciendo también el trabajo realizado por las empresas implicadas en la actuación, Laboratorio Labson, Construcciones Pavón y Mezclas Bituminosas SA (MEBISA), así como por el Servicio de Carreteras de la Institución provincial.

En representación de la Real Archicofradía de María Santísima de la Sierra, su hermano mayor ha mostrado su satisfacción por la recuperación de la normalidad en el acceso al Santuario, afirmando que “después de unos meses complicados, hoy podemos decir que todos los devotos y visitantes pueden transitar ya sin ningún problema”.

Rojano ha agradecido “la implicación y el trabajo desarrollado durante estos meses por todas las administraciones y empresas participantes”, destacando que “aunque en algunos momentos podía parecer que la actuación se prolongaba, finalmente se ha ejecutado con una celeridad muy considerable dada la complejidad técnica de la obra”.