Se inaugura la temporada de verano en las piscinas del Parque Deportivo Heliodoro Martín con más servicios, mejoras y horarios ampliados

El Ayuntamiento mantiene los precios, amplía el horario de tarde y refuerza la oferta deportiva y de ocio en unas instalaciones que seguirán abiertas hasta el 31 de agosto

El Ayuntamiento de Cabra pondrá en marcha este sábado, 20 de junio, la temporada de verano en las piscinas del Parque Deportivo Heliodoro Martín, una de las instalaciones de referencia para el deporte y el ocio en la comarca. La campaña estival se prolongará hasta el próximo 31 de agosto y llegará acompañada de una amplia oferta de servicios, actividades deportivas y mejoras en el recinto, consolidando la apuesta municipal por unas instalaciones adaptadas a las necesidades de vecinos y visitantes.

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, junto al delegado municipal de Deportes, Francisco Casas, ha visitado las piscinas para conocer de primera mano los preparativos de una temporada que presenta novedades importantes, especialmente en materia de horarios y mejoras de las infraestructuras.

Entre las principales novedades destaca la ampliación del horario de apertura de las piscinas de verano, que abrirán de lunes a domingo entre las 12.30 y las 20.30 horas. Según explicó el alcalde, esta medida responde a la demanda social existente y permitirá una mejor organización del servicio. En este sentido, Priego señaló que la reorganización permitirá “atendiendo a la demanda social para disfrutar durante más tiempo de las tardes en este complejo deportivo”, al tiempo que contribuirá a “mejorar las tareas de mantenimiento y limpieza por parte del personal municipal”.

La piscina climatizada también continuará prestando servicio durante el verano. Permanecerá abierta de lunes a viernes en horario de 9.30 a 14.30 horas y de 17.00 a 22.00 horas. Asimismo, el complejo volverá a contar con servicio de bar y restauración desde el primer día de la campaña, coincidiendo con el horario de apertura de las instalaciones.

Durante la visita, Fernando Priego puso en valor la evolución experimentada por el Parque Deportivo “Heliodoro Martín” durante los últimos años. El regidor destacó que el recinto constituye “un entorno único que se ha convertido en un auténtico referente para todo el centro de Andalucía durante el verano”. Además, añadió que esta realidad es fruto de “la manera capital el esfuerzo inversor y la capacidad de gestión de este equipo de Gobierno, que durante los últimos años viene trabajando en adaptar este complejo al siglo XXI”.

Uno de los principales atractivos de esta temporada será la renovación integral del pavimento de las piscinas, una actuación que ha culminado con la segunda fase de los trabajos incluidos en el Programa para el Fomento del Empleo Agrario (PFEA) 2025. La inversión total ha ascendido a 138.424 euros y ha permitido completar la renovación del acerado de la instalación.

Según explicó el alcalde, esta intervención ha contribuido a “mejorar la accesibilidad, la seguridad y la imagen general del recinto”, permitiendo que los usuarios disfruten de unas instalaciones modernizadas y adaptadas a las necesidades actuales.

En materia de precios, el Ayuntamiento mantendrá un año más las tarifas públicas vigentes, diferenciando entre entradas para adultos, menores y personas jubiladas. También continuará la política de descuentos y bonificaciones para distintos colectivos. El alcalde recordó además la buena acogida que están teniendo los bonos de temporada para familias, cuya reserva comenzó a principios de mayo mediante un sistema organizado en las instalaciones de las piscinas climatizadas. Esta fórmula, explicó, ha permitido evitar aglomeraciones y largas esperas.

Priego subrayó que el Consistorio mantiene “los descuentos y bonificaciones de temporadas anteriores”, destinados a colectivos como jóvenes, personas desempleadas, familias numerosas y monoparentales o personas con diversidad funcional, entre otros.

La programación deportiva volverá a tener un papel protagonista durante el verano. A partir del próximo 29 de junio comenzarán los cursos de natación, dirigidos a todas las edades, desde bebés hasta personas mayores. La oferta incluirá clases de iniciación y perfeccionamiento, además de grupos específicos de Aquagym y Natación Terapéutica, dos modalidades especialmente demandadas por el público adulto. Los cursos se desarrollarán por quincenas, con sesiones de dos o tres días por semana y horarios tanto de mañana como de tarde.

La preparación de la temporada ha venido acompañada de diversos trabajos de mantenimiento realizados durante todo el año. Entre ellos destacan las actuaciones en jardines y arbolado, la puesta a punto del sistema de depuración del agua de las piscinas y trabajos de pintura en diferentes equipamientos, con el objetivo de que las instalaciones lleguen al inicio de la campaña en las mejores condiciones posibles.

La oferta deportiva municipal se complementará además con el funcionamiento habitual de otras instalaciones. Durante el verano, la Ciudad Deportiva mantendrá su actividad de lunes a sábado de 8.30 a 14.30 horas y de lunes a viernes de 17.00 a 23.00 horas, mientras que el Pabellón Municipal abrirá de lunes a viernes entre las 18.30 y las 23.30 horas.

Fernando Priego destacó que Cabra cuenta con “una amplia oferta deportiva, pensada para todos los públicos”, una circunstancia que demuestra la capacidad organizativa del municipio para acoger grandes acontecimientos deportivos. Entre ellos figura el XXXIX Campeonato de España de Natación con Aletas, que se celebra este mismo fin de semana en el complejo deportivo.

La programación estival se completará con numerosas propuestas culturales y de ocio impulsadas por el Ayuntamiento. “Esta oferta deportiva se combina con la amplia programación de ocio y cultura que Cabra propone a vecinos y visitantes”, señaló el alcalde, quien destacó actividades como el festival ‘Donde brillan las estrellas’, que contará con la actuación de Niña Pastori en el Auditorio “Alcalde Juan Muñoz”, el ciclo ‘Cultura a pie de barrio’ o las competiciones deportivas de verano.

Finalmente, el regidor agradeció “la labor del personal de Deportes, que hace posible que vecinos y visitantes disfruten de este espacio en las mejores condiciones”, poniendo en valor el trabajo realizado para garantizar el correcto funcionamiento de unas instalaciones que vuelven a convertirse en uno de los principales focos de actividad durante el verano en Cabra.