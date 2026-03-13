Se impulsa la mejora de sus colegios de Primaria con nuevas reformas financiadas por la Diputación de Córdoba

El Ayuntamiento de Cabra continúa avanzando en la mejora de las infraestructuras educativas del municipio con diversas obras de mantenimiento y reforma en los centros de Educación Primaria. Estas actuaciones se desarrollan gracias a una subvención concedida por la Diputación de Córdoba dentro del Plan para la Conservación y Mantenimiento de los Centros Educativos de la Provincia, que destina 30.000 euros a intervenciones en los colegios egabrenses.

Las obras afectan a varios centros educativos de la localidad y tienen como objetivo mejorar las condiciones de los espacios donde estudian los alumnos y trabajan los docentes, reforzando así la calidad del sistema educativo local.

Inversión para mejorar los centros educativos

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, acompañado por el delegado municipal de Educación, Javier Fernández, visitó recientemente el Colegio de Educación Infantil y Primaria ‘Nuestra Señora de la Sierra’ para comprobar el avance de los trabajos que se están ejecutando tanto en este centro como en el resto de colegios de la ciudad.

Estas actuaciones se enmarcan dentro de una línea de colaboración entre administraciones que busca reforzar las infraestructuras educativas municipales. En concreto, el programa provincial ha puesto a disposición de los ayuntamientos cordobeses más de 2,3 millones de euros para la mejora y mantenimiento de 80 edificios públicos de titularidad municipal.

Según explicó el regidor egabrense durante la visita institucional, estas inversiones son clave para mantener en buenas condiciones los centros educativos de la localidad.

“Este tipo de actuaciones ponen de relieve la importancia de la colaboración institucional para que la ciudadanía se beneficie de la mejora de los equipamientos públicos”, afirmó el alcalde durante la visita.

Actuaciones en cuatro colegios de Primaria

Las intervenciones previstas dentro de este programa alcanzan a los cuatro centros de Educación Primaria de Cabra, con mejoras específicas adaptadas a las necesidades de cada colegio.

Principales actuaciones previstas

Estas mejoras permitirán renovar infraestructuras clave para el funcionamiento diario de los centros, desde espacios deportivos hasta instalaciones básicas para el personal docente.

Distribución de la inversión educativa

Aunque la subvención provincial destinada al municipio asciende a 30.000 euros, forma parte de un programa de mayor alcance que pretende reforzar la red educativa municipal en toda la provincia.

Plan provincial de mantenimiento educativo

Este plan permite a los municipios abordar trabajos de mantenimiento que, aunque no siempre son visibles, resultan esenciales para garantizar instalaciones adecuadas para el aprendizaje.

Una estrategia educativa a largo plazo

Durante su intervención, el alcalde recordó que estas actuaciones se suman a otras iniciativas impulsadas desde el Ayuntamiento para mejorar las infraestructuras educativas del municipio. Entre ellas destacó el programa municipal “Mejoramos tu Cole”, que en su primera edición contó con una inversión de 200.000 euros destinada a reformas y mejoras en los centros de Infantil y Primaria de Cabra.

Este programa municipal ha permitido llevar a cabo diferentes intervenciones en los colegios de la ciudad, consolidando una política local orientada a la modernización de los espacios educativos.

El alcalde subrayó que el Ayuntamiento mantiene “una línea de trabajo constante con administraciones como la Diputación de Córdoba o la Junta de Andalucía para impulsar proyectos que contribuyan a mejorar la calidad educativa en Cabra”.

Más inversiones educativas en marcha

A estas actuaciones se suman otras inversiones que se desarrollarán en el ámbito educativo gracias a la colaboración con la Junta de Andalucía. Entre ellas destacan varias iniciativas que beneficiarán tanto a estudiantes como a docentes en diferentes centros del municipio.

Nuevas actuaciones educativas previstas

Estas actuaciones reflejan un compromiso institucional por modernizar las infraestructuras educativas y adaptarlas a las necesidades actuales.

Reconocimiento al trabajo de los centros educativos

El alcalde también quiso destacar el papel de los equipos directivos y docentes de los centros educativos del municipio, subrayando la importancia de la colaboración entre el Ayuntamiento y las comunidades escolares.

“Todas estas actuaciones reflejan el compromiso de las distintas administraciones con la mejora de la educación en nuestra ciudad, algo que repercute directamente en la calidad de la enseñanza y en las condiciones en las que trabajan nuestros docentes y estudian nuestros alumnos”, afirmó Priego.

Además, agradeció la colaboración de los equipos directivos de los colegios, señalando que existe una comunicación constante entre el Ayuntamiento y los centros educativos a través de la Delegación de Educación.

“Quiero agradecerles la gran labor que desarrollan en favor de la calidad y la excelencia educativa en Cabra”, concluyó el alcalde.

Cabra refuerza su compromiso con la educación

Las reformas que se están desarrollando en los colegios de Cabra forman parte de una estrategia más amplia destinada a mejorar las condiciones educativas en la ciudad. La combinación de inversiones municipales, provinciales y autonómicas permite avanzar en la modernización de las infraestructuras escolares y en la mejora del entorno educativo para estudiantes y docentes.

Con estas actuaciones, el municipio continúa consolidando una política educativa centrada en la mejora de los equipamientos públicos y en el impulso de una enseñanza de calidad, adaptada a las necesidades de la comunidad educativa.