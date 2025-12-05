Se amplía hasta el 8 de enero de 2026 la exposición de la maqueta del navío de línea «Bahama», que se exhibe en el Museo Arqueológico municipal.

Organizada por la Asociación Cultural «Dionisio Alcalá-Galiano» en colaboración con el Ayuntamiento y el Museo Arqueológico, es una obra artesanal realizada por el artista sevillano D. Luciano Benjumea, que reproduce a escala el último navío en que navegó el marino egabrense, realizada siguiendo los planos originales de 1776 conservados en el Museo Naval de Madrid.

La exposición está ambientada con música de la época (una introducción barroca de Monteverdi, seguida de piezas de Scarlatti y Boccherini) y paneles explicativos de la vida de Alcalá-Galiano y sobre el propio navío, realizados por la asociación, por lo que es muy didáctica y adecuada para todos los públicos.

La exposición forma parte de las actividades celebradas este año y el anterior en torno al XX aniversario de fundación de la asociación, que han incluido varias conferencias de ponentes como D. José Peña González y D. Mario Ruiz Morales, visitas culturales y la inauguración de un monumento al marino egabrense en la Plaza de España.