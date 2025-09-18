Rosario extraordinario y visita a los barrios de Pedro Garfias y Belén

Uno de los momentos más especiales de la estancia de María Santísima de la Sierra en Cabra en el presente año lo podremos vivir (D.m.) el domingo 28 de Septiembre, con la salida en Santo Rosario que protagonizará María Santísima de la Sierra con motivo del XX Aniversario de la Coronación y del Jubileo 2025 y durante la cual visitará lugares inéditos como la Urbanización Pedro Garfias y el Barrio de Belén. Así se informó ya a los hermanos y hermanas de la Archicofradía en cabildo general y se hizo público el pasado mes de enero.

En las cercanías de dicha fecha, y tras perfilarse los últimos detalles, damos a conocer itinerario de este Rosario Extraordinario, que hará estación tanto en la Urbanización «Pedro Garfias» como en la Plaza de la Natividad del Barrio de Belén (perteneciente a la feligresía de la Parroquia de los Remedios). En dicha plaza se celebrará una misa de campaña antes del regreso a la Asunción.

El acompañamiento musical estará a cargo del coro Hermanos de la Aurora de Cabra (Hermandad del Huerto) en el itinerario de ida y de la Asociación Banda de Música de Cabra en el regreso, tras la misa de campaña.

ITINERARIO. Salida Parroquia de la Asunción (8 de la mañana), Mayor, Plaza Vieja, José Solís, Juan de Dios Alcántara, Andovalas, Avda. de la Libertad, Camino Arrieros, URB. PEDRO GARFIAS (9.15h. aproximadamente), Avda. Fuente de las Piedras, Atalaya, Amapola, Azucena, Málaga, Jaén, Málaga, Fuente las Piedras, Rey Gaspar, PLAZA DE LA NATIVIDAD (11.30h. aprox.) – MISA DE CAMPAÑA -, Rey Gaspar, Lepanto, Belén, Camino Arrieros, Mimbrón, Tejar, Córdoba, José Solís, Santa Rosalía, Muñiz Terrones, Cervantes, José de Silva, Plaza Vieja, Mayor, Entrada.

El cartel anunciador está protagonizado por un bello azulejo que recrea la imagen de la Santísima Virgen, obra de Jesús Alcarazo, propiedad de la familia Pérez-Alcázar, a la que agradecemos la gentileza de permitir su reproducción, sabedores del significado especial que para ellos tiene este retablo cerámico.