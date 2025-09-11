Resultados de la encuesta de la semanal del 4 al 11 de septiembre de 2025

Picture of Redaccion

Redaccion

A la pregunta que le realizamos la semana del 4 al 11 de septiembre de 2025, que decía: «Teniendo en cuenta que la Feria es del 3 al 8 de septiembre, ¿qué le ha parecido que la Delegación de Feria y Fiestas haya trasladado la Comida de Nuestros Mayores al día 2, cuando siempre se ha celebrado el día 6?» Nuestros lectores han respondido de la siguiente manera:

 

La conclusión más significativa que podemos llegar es que al 81,5% de nuestros lectores no le ha gustado la medida de desplazar la Comida de Nuestro Mayores al día 2 de septiembre, fuera de los días oficiales.

