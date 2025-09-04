Restricciones de tráfico hoy 4 de septiembre

Según la nota informativa facilitada por la Policía Local de Cabra, deberemos observar las siguientes cuestiones:
Estacionamiento prohibido:
Zona de Caño Gordo (para de autobuses para «La Bajá»)
Todo el recorrido de «La Bajá».
Áreas destinadas a pirotecnia.
Estacionamiento prohibido:
Bajada de pasajeros de carrozas.
Puerta de la Cooperativa Olivarera de Cabra.
Se ruega máxima atención a la señalización establecida
Se recuerda que, ante cualquier urgencia, estos son los números de teléfono oficiales:
Emergencias sanitarias: 061
Policía Nacional: 091
Policía Local: 092
En caso de duda: 112