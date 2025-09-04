Restricciones de tráfico hoy 4 de septiembre

Picture of Redaccion

Redaccion

Según la nota informativa facilitada por la Policía Local de Cabra, deberemos observar las siguientes cuestiones:

Estacionamiento prohibido:

Zona de Caño Gordo (para de autobuses para «La Bajá»)

Todo el recorrido de «La Bajá».

Áreas destinadas a pirotecnia.

 

Estacionamiento prohibido:

Bajada de pasajeros de carrozas.

Puerta de la Cooperativa Olivarera de Cabra.

 

Se ruega máxima atención a la señalización establecida

Se recuerda que, ante cualquier urgencia, estos son los números de teléfono oficiales:

Emergencias sanitarias: 061

Policía Nacional: 091

Policía Local: 092

En caso de duda: 112

Suscríbete al boletín

Encuestas

Teniendo en cuenta que la Feria es del 3 al 8 de septiembre, ¿Qué le parece que la Delegación de Feria y Fiestas haya trasladado la Comida de Nuestros Mayores al día 2 cuando siempre se ha celebrado el día 6?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...
Suscribirse
Notificación de
guest
0 Comentarios
Lo más antiguo
Lo más reciente Más votado
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios
Más noticias
Más noticias
0
Nos encantaría saber tu opinión!x