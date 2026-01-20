¡Qué pena de mi país!

Autor: Francisco García Montoya

Desde que Óscar Puente está al frente del ministerio de transportes ha habido 200 accidentes ferroviarios, 45 descarrilamientos, 800 trenes averiados y 35.000 retrasos, al menos eso es lo que se puede leer en EDATVNEWS por Fernando López Mirones.

El 08/08/2025 Luis Ángel Alonso Rodríguez coordinador del área técnica de SEMAF (sindicato de maquinistas ferroviarios) comunicaba por escrito al Director de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, al Director Corporativo de Seguridad en la Circulación de ADIF y al Subdirector de Circulación AV ADIF, los tres altos cargos que cobran un pastón del bolsillo de todos los españoles, como digo les comunicaba “nuestra profunda preocupación” por el estado general de las líneas entre las cuales mencionaba la red de alta velocidad; el escrito no tiene desperdicio, en el mismo denuncia los continuos y diarios reportes de deficiencias por parte de los maquinistas ferroviarios tales como cantidad de baches, garrotes, descompensación de la catenaria, etc., la degradación profunda y acelerada del material rodante, las frecuentes averías, así como la falta de “confortabilidad y fiabilidad” para los pasajeros y para los maquinistas. El escrito termina pidiendo una reducción de la velocidad máxima de los trenes hasta que se reparen las incidencias.

Esta calamidad era una catástrofe anunciada solo quedaba por determinar cuándo ocurría. Ya ocurrió con la llamada Dana de Valencia y con los incendios de este verano, en ambos casos pusieron todas las condiciones necesarias para que la devastación fuese máxima.

La prensa escrita también se ha hecho eco de estos problemas. Así, en septiembre El Español titulaba: “Los maquinistas avisan de otro problema en el caos de la alta velocidad: Las vías se deterioran con el paso de los trenes”. El ABC titulaba; “Los maquinistas piden reducir la velocidad de los AVE para que no vayan dando botes”.

Parece que la empresa ferroviaria estatal es un trasunto del conjunto de España donde parece que todos los aspectos de la vida del país se van deteriorando sin que nadie ponga pies en pared y uno se pregunta si es que los que nos gobiernan a todos los niveles son unos ineptos o si es que este estado de descomposición de la patria hispana está causado intencionalmente.

Fernando López Mirones en su canal de Telegram acaba de escribir lo siguiente: “No son ineficaces, no se equivocan, no cometen errores; muy al contrario, obedecen a un PLAN del GLOBALISMO masónico para la demolición controlada de Europa empezando por España. Los mediocres son obedientes, solo vendiéndose llegan tan alto”.

Estoy de acuerdo con Fernando López Mirones, los que dicen gobernarnos, pero que más parece que nos están depredando, no pueden ser tan tarugos, tan torpes, tan inútiles, tan ineptos, no se puede ser un “peñón con ojos” tan, tan, tan, tan grande. Esto es una estrategia perfectamente planificada porque han llegado al poder con la finalidad de destruir la nación obedeciendo órdenes de las oligarquías globalistas que impulsan la fatídica Agenda 2030.

Mientras el rebaño ovejuno hispano observa calladito el desastre de Renfe nos refriegan por la cara con una obscena desvergüenza que el gobierno de Sánchez ha dado a Marruecos un préstamo de 750 millones de euros para comprar trenes nuevos y 450 millones a Uzbequistán y otra vez a Marruecos para actualizar las vías de tren y reparar infraestructuras ferroviarias. ¡Toma ya! ¡Con dos cojones!

Uno se desespera ante el panorama patrio, los españoles de hoy parecemos una sombra de aquellos ciudadanos que se rebelaron contra el imperio de Napoleón y lo hicieron doblar la rodilla, y de aquellos que fueron capaces de cruzar el Atlántico y circunnavegar el globo terráqueo por primera vez en cascarones de nuez para construir el imperio más grande de toda la historia humana.

¡Qué pena de mi país!