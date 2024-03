Publicadas las bases del XXXVII Concurso Nacional de Fotografías de la Semana Santa de Cabra

La Delegación de Feria y Fiestas del Ayuntamiento de Cabra y la Agrupación General de Hermandades y Cofradías han hecho pública la publicación de la convocatoria del XXXVII Concurso Nacional de Fotografía de la Semana Santa de Cabra, un certamen ya señero en el panorama fotográfico local y provincial y que se desarrollará la próxima semana durante esta celebración, declarada de Interés Turístico Nacional desde el año 1989.

Las bases indican que el concurso tiene carácter general y en él podrán participar cuantas personas lo deseen, siempre que presenten las fotografías dentro del plazo y forma que se indica en la convocatoria y que tendrá como inicio el día posterior a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia -BOP- y hasta el día 15 de noviembre de 2024 a las 14.15 horas, ambos inclusive.

En cuanto al formato de los trabajos a concurso, el tamaño único de las fotografías será de 20×28 centímetros, en orientación vertical, con una resolución mínima 2.000×2.800 pixeles, recomendándose igualmente que los documentos digitales tengan la máxima resolución posible. En el caso del tercer y cuarto premio relativos a cortejo procesional y detalles respectivamente, se permitirá el formato horizontal.

El límite de fotografías a concurso no puede exceder de 15 trabajos por persona o entidad. Se admitirán fotomontajes, siempre y cuando el autor lo indique en la relación de los trabajos presentados. Todos los trabajos se presentarán en soporte rígido, que podrá ser patrocinado por una entidad privada, y será de 24×32 centímetros, pudiendo recogerse en la Delegación de Feria y Fiestas (Ayuntamiento de Cabra, planta 1ª). Los trabajos que no reúnan estos requisitos podrían no exponerse.

Los premios serán de 700 euros para el mejor trabajo, que será la imagen que ilustre el cartel de la Semana Santa de Cabra 2025, así como un segundo premio de 300 euros para la ‘Mejor fotografía a color sobre cualquier paso procesional’ y que servirá de portada para el libro de horarios e itinerarios de la Semana Mayor 2025; un tercer premio de 200 euros para la ‘Mejor fotografía que refleje un momento del cortejo procesional’; y el cuarto premio, dotado con 150 euros, para la ‘Mejor fotografía de detalle’.

Para más información, las personas interesadas pueden consultar las bases y conseguir los anexos de inscripción en la convocatoria que se encuentra publicada en la página web del Ayuntamiento de Cabra, en su sección de ‘Concursos y Premios’ (https://cabra.eu/concursos-y-premios/) o dirigiéndose directamente tanto a la Delegación de Feria y Fiestas como a la Agrupación General de Hermandades y Cofradías de Cabra.