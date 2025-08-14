Presentado el cartel de las Fiestas de Septiembre de 2025

Las Fiestas Mayores de Cabra ya tienen imagen oficial. El Ayuntamiento de Cabra, a través de la delegada de Feria y Fiestas, Rosi Lama, ha presentado esta mañana el cartel que anunciará la Real Feria y Fiestas en honor a María Santísima de la Sierra 2025, un evento declarado de Interés Turístico Nacional que se celebrará del 3 al 8 de septiembre.

La obra, seleccionada entre 12 propuestas, es del reconocido artista onubense José Manuel Rodríguez Riquelme, conocido como ‘Chema Riquelme’. Bajo el lema «También es tu madre», el cartel es una emotiva composición que utiliza una técnica mixta, combinando acrílico, óleo, pastel al óleo, aerografía, spray y grafito sobre lienzo. La pintura refleja un momento íntimo y simbólico: una madre y su hija, vestidas con trajes de flamenca con los colores de la bandera de Cabra, sostienen juntas una estampa de la Virgen de la Sierra. La pequeña observa la imagen con recogimiento, una escena que, según Lama, plasma «la idea de la transmisión de la fe y las costumbres entre generaciones».

Rosi Lama ha elogiado el trabajo de Riquelme, destacando que el artista ha logrado capturar la esencia de la tradición egabrense. La obra, cargada de simbolismo, «coloca a nuestra patrona como madre espiritual de todos los egabrenses y supone el centro de esta tradición que se perpetúa desde la infancia y el seno familiar», afirmó la delegada.

El jurado del certamen tuvo una tarea difícil debido a la «gran calidad de las obras presentadas», y la delegada de Feria y Fiestas ha felicitado a todos los participantes por «su dedicación y entrega».

La elección de Chema Riquelme no es casualidad. Nacido en Huelva en 1980, este artista multidisciplinar cuenta con más de un centenar de premios en certámenes de cartelería a nivel nacional, abarcando temáticas tan variadas como la Semana Santa, el Rocío y diversas ferias y fiestas populares. Su conexión con Cabra es notable, ya que fue el autor de los carteles del Carnaval de Cabra y de la Feria de San Juan en 2024.

El cartel de este año, con su profundo significado y su cuidada ejecución técnica, se une a la tradición de obras que anuncian las festividades de Cabra. La presentación se realizó en presencia de una representación de la Corte de Honor, marcando el inicio de la cuenta regresiva para uno de los eventos más esperados del año en el municipio.

El lema «También es tu madre» resuena con un mensaje universal y familiar, creando un vínculo emocional con los habitantes de Cabra y con todos aquellos que comparten la devoción a María Santísima de la Sierra. La escena de la madre y la hija no solo es una representación visual, sino un testimonio de cómo la fe se nutre y se transmite en el hogar, de padres a hijos. La combinación de colores y la técnica utilizada por Riquelme aportan una riqueza visual que captura la atención y enriquece el mensaje central del cartel.

Para complementar la información, a continuación se presenta una tabla detallada sobre el cartel: