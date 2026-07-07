Padre e hija unirán sus voces para mantener viva una de las tradiciones más emotivas de las Fiestas de Cabra

David Sánchez y Lucía Sánchez han sido designados por el Ayuntamiento de Cabra para interpretar la Salve Popular a la Virgen de la Sierra el próximo 8 de septiembre, un momento de gran simbolismo que pondrá el broche de oro a la procesión solemne de la Patrona.

Ya se conoce los nombres de quienes protagonizarán uno de los instantes más esperados y emotivos de sus tradicionales Fiestas en honor a la Virgen de la Sierra. La Delegación de Feria y Fiestas del Ayuntamiento ha designado a David Sánchez y a su hija, Lucía Sánchez, como intérpretes de la Salve Popular a María Santísima de la Sierra, un acto que se celebra cada 8 de septiembre a las puertas de la Casa Consistorial, coincidiendo con la llegada de la Patrona a la Plaza de España durante la solemne procesión de su festividad.

La elección de ambos artistas supone un reconocimiento a una trayectoria compartida por el amor al flamenco y a las tradiciones egabrenses. Padre e hija pondrán voz a una ancestral oración cantada que constituye uno de los momentos de mayor emoción de la jornada, uniendo en el mismo escenario el vínculo familiar, la sensibilidad flamenca y una trayectoria artística construida alrededor del cante.

David Sánchez Vico, natural de Córdoba y nacido en 1974, comenzó su recorrido en los escenarios en el año 2010, aunque su afición por el cante flamenco se remonta a la infancia. Desde entonces ha participado en numerosos concursos nacionales celebrados en diferentes puntos de Andalucía, como los organizados por las peñas flamencas Juan Casillas y Puerta Blanca, en Málaga; el certamen Niño del Museo de Adamuz; Membrillo de Oro de Puente Genil; Curro Malena de Aguilar de la Frontera; Villa de Castro del Río; Espárrago de Oro de Huétor Tájar, en Granada; además de intervenciones en el festival Amigos de la Guitarra de Carmona y en Burguilos, en la provincia de Sevilla. Su trayectoria también le ha llevado a participar en el Festival Uva de Oro de Jumilla, en Murcia.

Su actividad artística ha estado igualmente ligada a veladas flamencas, galas benéficas, la copla y el carnaval. En la actualidad mantiene una estrecha vinculación con la Escuela de la Saeta Antigua de Cabra, de la que es alumno y fiel intérprete, reforzando así su compromiso con una de las manifestaciones musicales más representativas de la ciudad.

Junto a él estará su hija, Lucía Sánchez García, nacida en Cabra en 2006, cuya vocación por el flamenco comenzó desde muy pequeña. Según recoge la información facilitada por el Ayuntamiento, mostró una especial inclinación por el cante desde la infancia, interpretando en casa los estilos que escuchaba y comenzando su formación con apenas ocho años bajo la dirección de Cristina Soler, Manuel y Evaristo Cuevas y Antonio Mejías. En 2017, con tan solo once años, participó por primera vez en un concurso de cante, donde dejó una destacada impresión entre el público asistente.

A los quince años ya había formado parte de numerosas veladas flamencas y fiestas celebradas en Cabra, Priego de Córdoba, Cuevas de San Marcos y otros municipios, además de actuar en espacios tan reconocidos como la Peña El Lucero de Montilla, junto al guitarrista Antonio Carrión; el Centro Flamenco Fosforito; el Festival de Benamejí o la Peña Flamenca Camarón de la Isla de San Fernando, en Cádiz. Posteriormente ha continuado perfeccionando su formación con Rafael Montilla «Chaparro», Rafael Montilla «Chaparro Hijo» y Rafael de Utrera, profundizando especialmente en estilos como las soleares y los cantes de trilla.

La joven cantaora también cuenta con un destacado palmarés. Entre los reconocimientos obtenidos figuran el primer premio de menores de 22 años «Cayetano Muriel Niño de Cabra» en el XVIII Certamen de Jóvenes Flamencos de la Diputación de Córdoba en 2020; el primer premio del XXIV Concurso Nacional de Cante Flamenco de Lora del Río, organizado por la Peña El Laurel, en 2019; su condición de finalista en el XVII Certamen de Jóvenes Flamencos de la Diputación de Córdoba, también en 2019; y el tercer premio en el XXXIV Concurso de Cante Ciudad de Carmona, conseguido en 2017. En los últimos años ha participado igualmente en distintos festivales flamencos y en el programa de Canal Sur «La tarde, aquí y ahora», donde interpretó la Saeta Antigua de Cabra, reafirmando su estrecho vínculo con las raíces musicales y devocionales de la localidad.

Con esta designación, el Ayuntamiento de Cabra reconoce la trayectoria y la sensibilidad artística de David Sánchez y Lucía Sánchez, dos voces profundamente vinculadas al flamenco y a las tradiciones locales que serán las encargadas de interpretar la Salve Popular a la Virgen de la Sierra durante uno de los momentos de mayor solemnidad de las fiestas patronales. El acto, que cada año congrega a numerosos vecinos y visitantes, volverá a convertirse en un homenaje a la devoción mariana y al patrimonio cultural de la ciudad, teniendo como protagonistas a un padre y una hija que compartirán escenario para mantener viva una tradición que forma parte de la identidad de Cabra.