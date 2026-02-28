Pablo López abrirá el próximo 6 de junio el festival ‘Donde brillan las estrellas’ en el Auditorio ‘Alcalde Juan Muñoz’ de Cabra

Miguel Ríos, Paz Padilla, Pastora Soler o las mejores agrupaciones del Carnaval de Cádiz pasarán este verano por un escenario que se consolida como referente nacional

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, ha presentado este viernes junto a la delegada de Auditorio del Ayuntamiento egabrense, M. Sierra Sabariego, el avance de la programación del festival ‘Donde más brillan las estrellas’ 2026, una de las citas musicales más destacadas del verano en Andalucía que volverá a celebrarse en el Auditorio Municipal ‘Alcalde Juan Muñoz’. Una comparecencia en la que se ha dado a conocer las primeras confirmaciones artísticas de una edición que volverá a reunir a figuras de primer nivel del panorama musical y cultural nacional.

Según se ha avanzado, el festival contará en 2026 con las actuaciones de Pablo López (6 de junio), Miguel Ríos (4 de julio), Paz Padilla (25 de julio), las mejores agrupaciones del Carnaval de Cádiz (1 de agosto) y Pastora Soler (29 de agosto), configurando “una programación diversa que combina música, humor y tradición, y que refuerza el carácter plural y abierto del ciclo”, ha afirmado Priego.

Durante su intervención, el alcalde ha subrayado que “esto que presentamos es sólo un avance, ya que todavía hay más artistas que confirmar y más fechas por cerrar para esta edición”, destacando que la cita “seguirá creciendo en las próximas semanas”;. Fernando Priego ha puesto de manifiesto la proyección que este evento supone para la ciudad, afirmando que “este destacado cartel convierte a Cabra en un referente del ocio, de la música y del turismo en el verano del centro de Andalucía”, y ha añadido que “el Ayuntamiento apuesta por la excelencia y sigue contribuyendo a que Cabra esté en el mapa de los principales festivales musicales del país”.

En este sentido, el alcalde ha recordado que el Consistorio continúa trabajando para mejorar las infraestructuras culturales de la ciudad, señalando que “en la próxima convocatoria de los fondos EDIL, dentro del Plan de Actuación Integrado -PAI- ‘Cabra Crece Contigo’, se ha incluido un proyecto por valor de 2,5 millones de euros para la ampliación y reforma del Auditorio ‘Alcalde Juan Muñoz’, que permitirá seguir albergando espectáculos de primer nivel, incluso de mayor formato al actual, convirtiendo a Cabra como uno de los principales escenarios de Andalucía”.

Fernando Priego ha concluido agradeciendo “el trabajo organizativo” que lleva a cabo la delegada municipal, M. Sierra Sabariego, junto con la empresa Eternidad Eventos, así como a los colectivos y entidades locales que completarán el calendario de actuaciones, y que “consigue elevar año tras año el nivel del festival y garantizar una programación de calidad, adaptada a públicos diversos y con impacto cultural, turístico y económico para la ciudad”.