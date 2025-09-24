Nota de prensa del Colectivo LGTBIQ+ de Cabra

EL COLECTIVO LGTBIQ+ SE ORGANIZA EN CABRA: PRIMERA ASAMBLEA Y UN FRENTE DE POSIBILIDADES ABIERTO

El pasado sábado 20 de septiembre se reunieron en la Casa de la Juventud un grupo de personas para conformar la primera asamblea del colectivo LGTBIQ+ en Cabra.

El objetivo de este encuentro fue crear una asociación y organizarse activamente en el municipio.

Los comienzos siempre van poco a poco y más cuando se trata de un tema que para muchas personas aún -y por desgracia- sigue siendo tabú, como es la defensa pública de los derechos del colectivo LGTBIQ+. Si bien ya hemos conseguido hacer frente a muchos de los prejuicios que no nos permitían sentirnos totalmente libres, todavía queda un largo camino que recorrer, y en Cabra, el miedo aún sigue creando demasiados silencios donde no tendría por qué haberlos.

Sin embargo, parece que ese miedo se está empezando a hacer a un lado para comenzar a hablar y a reclamar un espacio que también es nuestro. Es por esto por lo que el pasado sábado 20 de septiembre, un grupo de personas se reunieron en la Casa de la Juventud para celebrar la primera asamblea LGTBIQ+ del municipio y así poner en palabras todo lo que nos ocurre.

El objetivo de esta asamblea era poder poner los primeros cimientos de una futura asociación por los derechos del colectivo en Cabra. Les asistentes estuvieron debatiendo sobre diferentes formas de trabajo que podrían llevar a cabo, actividades y propuestas que les gustaría desarrollar y estuvieron compartiendo sentires y pareceres a partir de sus vivencias queer en la Subbética.

Todo apunta a que el grupo vaya afianzándose y contando cada vez con más apoyos, y probablemente una de las características más interesantes del mismo es su composición intergeneracional y de diversidad de identidades y experiencias, lo que le aporta una gran multiplicidad de pareceres y contrastes que, aunque pueda parecer un reto, les puede llevar también a conformar propuestas complejas y transversales.

La organización en ciernes invita a todas aquellas personas de Cabra (y alrededores) vinculadas con el movimiento, a ser parte de él, para así poder compartir historias y crear nuevas, para debatir y proponer cambios en nuestra localidad, y también y por supuesto, para disfrutar juntes y acompañarnos.