nos la están metiendo doblada.

Autor: Francisco García Montoya

(El autor es agricultor, licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad de Granada, doctorado en Botánica por la Universidad de Córdoba y Catedrático numerario de Bachillerato jubilado).

Cuando se leen los comentarios; artículos periodísticos; textos de webs, de boletines oficiales, de libros de texto de secundaria y bachillerato e incluso de primaria, y por supuesto de proyectos energéticos renovables uno se da cuenta de que la maldita Agenda 2030 con su malvado Pacto Verde/Transición Energética ha introducido sus tentáculos muy profundamente en todos los aspectos de nuestra vida. Hasta tal punto es así que sus expresiones y manifestaciones se consideran instintivamente como principios básicos indiscutibles sobre los que cimentar prácticamente cualquier consideración ya sea sobre el medio ambiente, la agricultura, la ganadería, el tiempo meteorológico, la alimentación o la salud. Las élites detrás de la perversa Agenda 2030 han conseguido establecer una serie de ideas que funcionan como auténticos dogmas repetidos de forma automática por los medios de comunicación y que afloran incluso en las charlas de café. Han conseguido disfrazar lo malo de bueno con la insana intención de engañarnos y meternos en un redil del que solo podremos salir cuando los dueños del mismo así lo decidan, y si lo deciden podremos salir, pero encorsetados por innumerables reglas, normas, prohibiciones y sanciones si no cumplimos como buenos y obedientes ciudadanos con lo que nuestros pastores han considerado que podemos hacer o incluso pensar.

Un artículo en la web econoticias.com firmado por Trini N. comienza de la siguiente manera: “La humanidad está cada vez más preocupada por su propia existencia debido al avance del cambio climático”. Yo no creo que la Humanidad tenga esa preocupación y mucho menos a causa del cambio climático, es la típica frase vacía inspirada por la ideología que ha creado la insana Agenda 2030 en la que se presupone que el cambio climático es malo y nos lo dicen continuamente para tenernos asustados y con miedo al futuro como a los niños pequeños con la frase “si no eres bueno viene el Coco”; sí pienso que las élites tras la infame Agenda 2030 y su nefasto Pacto Verde están deseosas de lograr que la Humanidad tenga esa preocupación existencial aunque carezca absolutamente de base científica. El cambio climático es un hecho evidente porque todo cambia sin pausa, todo evoluciona continuamente; ya lo decía Heráclito de Éfeso cinco siglos antes de Cristo, que nunca volverás a cruzar el mismo río ni a saludar a la misma persona porque cuando eso ocurra el río habrá cambiado y la persona también. El cambio climático es continuo para bien o para mal y contrariamente a la tesis mantenida por la dañina Agenda 2030 ocurre independientemente de lo que haga el hombre. La gente está preocupada por cosas más simples como los problemas del día a día, las guerras, la impotencia de ver como la corrupción más descarada impera en el país y los mismos corruptos que tratan de imponernos la malvada Agenda 2030 y su pacto Verde a toda costa y de forma ya acelerada se llevan el dinero público a manos llenas sin que podamos coger a los ladrones, mientras nos ahogan a impuestos; y cómo el presidente del gobierno se dedica a meterse con el más chulo de la clase sin tener en cuenta las repercusiones que eso pueda tener en los ciudadanos de su país, etc., etc. Son ellos, los malos, los que quieren imponernos la artificial preocupación por el cambio climático como si no tuviésemos bastante con todas las demás. Cuando en nuestro término municipal estén construidas las instalaciones solares proyectadas, con la connivencia de las autoridades centrales, autonómicas y locales, entonces es posible que sí que suframos un cambio climático local e inducido por el hombre porque ya existen estudios que parecen indicar que la colocación de instalaciones fotovoltaicas puede elevar drásticamente la temperatura de las zonas en donde se encuentran ubicadas.

Otra afirmación sin fundamento es la siguiente: “Estos dispositivos [los paneles solares] … permiten proteger la Tierra, acotando la emisión de gases de efecto invernadero”, ¿qué permiten proteger la Tierra? Es una afirmación totalmente gratuita y cuando habla de que acotan la emisión de gases de efecto invernadero evidentemente se refiere al CO2, aunque ya empiezan a camuflarlo porque cada vez les cuesta más mantener el engaño de que el CO2 sea el responsable máximo del efecto invernadero y por extensión el hombre que es, según ellos (los malos) y su Pacto Verde, un cáncer para la Tierra por cuya razón uno de los objetivos globalistas es reducir la población mundial a base de pandemias y vacunas sospechosas, aborto, eutanasia, políticas de género, guerras, destrucción de la agricultura, la ganadería y la pesca; ya lo han dicho públicamente Bill Gates, Ted Turner fundador de la CNN, Felipe de Edimburgo, que en paz descanse, Henry Kissinger, que en paz descansamos nosotros, y Christine Lagarde, cuando era presidente del FMI, entre otras personalidades.

Otra frase del mismo artículo es la siguiente “Aunque los sistemas de energía solar, son en parte, la salvación de la humanidad, tienen un aspecto negativo para la agricultura.”, es decir, los “eriales solares” como los que van a instalar en Cabra (Córdoba) van a salvar a la Humanidad ¿de qué? La Humanidad no está en peligro por el calentamiento global ni por el cambio climático, sino que su principal enemigo es la malévola Agenda 2030 y las políticas derivadas de la misma uno de cuyos principales objetivos es reducir la población y mantener bien controlados a los pocos humanos que queden vivos.

En otro escrito publicado en la web de una empresa llamada Konery que se dedica al asunto de la energía solar se propone la llamada AGROVOLTAICA que trata de mezclar lo más armoniosamente las placas solares con la agricultura. A mí me parece una posible solución porque no destruye totalmente los cultivos, conozco personalmente algún proyecto de este tipo y por ahora los agricultores implicados no está descontentos, aunque permanecen expectantes por lo que pueda suceder en el futuro ya que se trata de un proyecto experimental. Pero, voy a lo siguiente: el titular que encabeza el artículo dice textualmente que “Datos del Ministerio de Agricultura desmiente que los paneles solares roben espacio a la agricultura” lo cual es evidentemente falso, es mentira con todas las letras, nos van a decir a los agricultores de Cabra, de Andalucía, de Castilla la mancha, de Castilla León, de Valencia, de Murcia, de Alicante, de Castellón, de Aragón, que los “baldíos solares” no roban tierra a la agricultura cuando estamos viendo con nuestros ojos que están arrancando olivos y otros cultivos para ponerlos de placas solares y convirtiendo el suelo de cultivo en erial. A nosotros no nos pueden engañar, pero a personas que viven en las grandes ciudades y no conocen el medio rural y poseen poco espíritu crítico sí los pueden hacer creer que el titular mencionado dice la verdad. Está claro que o el Ministerio de Agricultura miente o el autor del artículo, un tal Ginés Ángel García, miente, o ambos lo hacen.

Cuando el señor presidente de la Junta de Andalucía asistió a la cumbre del clima de Bakú realizó una serie de declaraciones que resultarían divertidas si no formaran parte del plan de la élite 2030. Vino a decir que otro año más en Sevilla y como años anteriores se habían superado las temperaturas máximas con 44ºC y se habían batido récords, también dijo que había que abordar de una manera seria la forma de mitigar el terrible cambio climático que condiciona de manera notable el desarrollo económico y social …, y en esta ocasión no sonreía lo dijo con cara de circunstancias. Claro, es que la cosa es gravísima, ya ves tú, 44ºC en Sevilla en pleno mes de junio, casi na, cosa rarísima y excepcional que seguro se debió al cambio climático causado por el hombre. Hubo quien lo disculpó porque evidentemente cualquiera se equivoca y puede confundir el cambio climático con el verano y encima en Sevilla, aunque este señor ya debe estar acostumbrado al clima sevillano porque lleva bastantes años en la poltrona de la Junta. Por cierto, que en sus comparecencias públicas cada vez se parece más al presidente del gobierno por la vacuidad y falta de empuje emocional de sus homilías. Este último, el presidente del gobierno de España, también pasó por Bakú y se dejó varias perlas entre ellas achacó la catástrofe de Valencia al cambio climático y dijo que “ el cambio climático mata ” porque en Valencia habían muerto 220 personas, a mí me impresionó profundamente la frialdad y falta de empatía que mostraba en los vídeos mientras lo decía.

En un plano más general, otra cuestión que me llama mucho la atención es la homogeneidad del discurso sea quien sea el personaje que lo lance y me recuerda la pandemia del COVID19 cuando el discurso era el mismo en todos los medios de comunicación, en todos los políticos y en todos los países del mundo casi sin excepción, entonces parecía que todos se habían puesto de acuerdo para lanzar el mismo mensaje: encerrar a la población, separación social, uso de mascarillas, vacunaciones obligatorias con vacunas que no eran vacunas y no estaban probadas, etc. Pues con el cambio climático pasa lo mismo, parece que casi todos los medios, casi todos los políticos en casi todos los países se han puesto de acuerdo para propagar el mismo repertorio de ideas apocalípticas sobre el clima aprovechando cosas tan normales, cotidianas y periódicas como el calor veraniego. No nos debería extrañar que dentro de poco se propongan encerrarnos en nuestras casas durante las horas de calor con la excusa de protegernos del cambio climático mientras ellos disfrutan de un daikiri a la vera de la piscina.

Y es que la maliciosa Agenda 2030, el infame Pacto Verde y las catastróficas políticas derivadas de ambos cabalgando sobre mentiras

nos la están metiendo doblada.