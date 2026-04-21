Niña Pastori completa el cartel del festival ‘Donde brillan las estrellas’ con un concierto el próximo 19 de junio

El ciclo reunirá a Pablo López, Miguel Ríos, Pastora Soler o las mejores agrupaciones del Carnaval de Cádiz en el Auditorio ‘Alcalde Juan Muñoz’ de Cabra

El Ayuntamiento de Cabra ha dado a conocer la incorporación de la cantante gaditana, Niña Pastori, al cartel del festival ‘Donde brillan las estrellas’ 2026, completando así la programación de este ciclo de espectáculos referente en el calendario estival de Andalucía y que se celebrará en el Auditorio ‘Alcalde Juan Muñoz’.

Con esta confirmación, el festival queda definitivamente configurado con las actuaciones de Pablo López, que abrirá el ciclo el 6 de junio; Niña Pastori el 19 de junio; Miguel Ríos el 4 de julio; Paz Padilla el 25 de julio; las mejores agrupaciones del Carnaval de Cádiz el 1 de agosto; y Pastora Soler el 29 de agosto. A ello se suman iniciativas, actividades y espectáculos promovidos por colectivos y entidades locales, generando una propuesta diversa y de calidad para todos los públicos.

El festival ‘Donde brillan las estrellas’ se consolida así como una de las grandes citas culturales y de ocio del verano, reuniendo en un mismo escenario a artistas de reconocido prestigio y ofreciendo una propuesta de calidad en un entorno privilegiado como es el Auditorio ‘Alcalde Juan Muñoz’, ubicado en la Fuente del Río.

Un espacio que permite acoger espectáculos de gran formato y, por ende, atraer a visitantes de todo el país que aprovechan el periodo estival para recorrer la geografía española en busca de sus artistas favoritos, lo cual supone un importante impacto económico, turístico y cultural para la ciudad.