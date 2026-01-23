“‘Momo Egabrense’, la obra que pondrá imagen al Carnaval de Cabra 2026 y abre el calendario festivo”

Un cartel con sello andaluz, un concurso que calienta motores y un calendario de entradas ya definido marcan el arranque oficial del Carnaval de Cabra 2026. Nuestra ciudad vuelve a situar la creatividad y la participación en el centro de una de sus celebraciones más esperadas, apostando por una imagen con personalidad propia y por un certamen que consolida su prestigio año tras año.

La Delegación de Feria y Fiestas del Ayuntamiento de Cabra ha presentado oficialmente el cartel anunciador del Carnaval de Cabra 2026, una obra titulada ‘Momo Egabrense’, firmada por el artista onubense Chema Riquelme. El anuncio, realizado en comparecencia pública, ha servido también para dar a conocer el fallo del jurado del Concurso de Carteles y para detallar el proceso de venta de entradas del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas (CAC), uno de los grandes atractivos del programa.

Un cartel ganador por unanimidad

El jurado del Concurso de Carteles del Carnaval de Cabra 2026, reunido el pasado 9 de enero, determinó por unanimidad que la obra ganadora fuera la presentada por Chema Riquelme bajo el lema ‘Momo Egabrense’. En total, al certamen concurrieron cuatro propuestas, un dato que, lejos de restar valor al proceso, pone de relieve el nivel artístico y la dificultad de la elección final.

La delegada de Feria y Fiestas, Rosi Lama, quiso agradecer expresamente la participación, trasladando el reconocimiento institucional “a todas las personas participantes” y subrayando “la calidad de los trabajos y la complejidad del proceso de selección”. Un mensaje que refuerza la apuesta municipal por un concurso que busca cada año una imagen potente y representativa.

Según explicó la responsable municipal, con esta elección “Cabra vuelve a apostar por una imagen con personalidad propia para anunciar una de las fiestas más esperadas del calendario”, destacando además que el cartel ganador “refleja el espíritu del Carnaval egabrense y contribuye a proyectar esta celebración más allá de nuestras fronteras, manteniendo el nivel y la calidad artística que caracteriza a este certamen”.

Chema Riquelme, un autor con trayectoria y vínculo con Cabra

El autor de ‘Momo Egabrense’, Chema Riquelme (Huelva, 1980), es un artista multidisciplinar cuya trayectoria abarca la pintura, la escultura y la publicidad, entre otras facetas. Además, dirige la empresa Artesanos del Carnaval, dedicada al diseño y creación de disfraces, complementos y artesanías para carnavales de distintos puntos del país, con trabajos destacados para agrupaciones vinculadas al Carnaval de Cádiz.

En el ámbito de la cartelería, su currículum es especialmente relevante: ha sido premiado en más de un centenar de certámenes de temáticas diversas, como Carnaval, Semana Santa, el Rocío o ferias y fiestas populares. A ello se suma un vínculo previo con la ciudad de Cabra, para la que ya ha anunciado otras celebraciones recientes, como el Carnaval y la Feria de San Juan en 2024, o la Real Feria y Fiestas en honor a María Santísima de la Sierra en 2025.

Este recorrido explica, en buena medida, la elección unánime del jurado y refuerza la idea de continuidad artística y coherencia visual que el Ayuntamiento quiere imprimir a sus grandes eventos festivos.

El arte como proyección del Carnaval egabrense

El cartel ‘Momo Egabrense’ no es solo una imagen promocional: se convierte en símbolo y carta de presentación del Carnaval de Cabra 2026. Desde la Delegación de Feria y Fiestas se insiste en la importancia de que la imagen elegida sea capaz de sintetizar el carácter de la fiesta y, al mismo tiempo, proyectarla más allá del ámbito local.

Esta estrategia responde a una línea de trabajo consolidada en los últimos años, en la que el arte y la calidad visual se entienden como herramientas clave para fortalecer la identidad cultural de la ciudad y reforzar su atractivo festivo.

El Concurso de Agrupaciones Carnavalescas entra en escena

Junto a la presentación del cartel, el técnico del Área de Feria y Fiestas, León Madero, ofreció una explicación detallada sobre el proceso de venta de entradas para la fase semifinal del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas (CAC) 2026.

Las semifinales se celebrarán en el Teatro ‘El Jardinito’ los días 30 y 31 de enero, a partir de las 20:30 horas. Para estas sesiones se ha previsto un sistema de compra presencial, tanto para pases individuales como para abonos.

Calendario de venta de entradas (semifinales)

Tal y como precisó Madero, se reservará una entrada para la final a las primeras 100 personas que adquieran el bono de semifinales, un incentivo pensado para premiar la fidelidad del público.

La gran final del CAC 2026

La final del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas se celebrará el viernes 6 de febrero. Las entradas para esta última sesión saldrán a la venta los días 4 y 5 de febrero en el propio Teatro ‘El Jardinito’, en horario de 17:00 a 19:00 horas, dando prioridad a quienes tengan derecho a entrada por la adquisición de los primeros bonos.

Las entradas no retiradas por esta vía podrán adquirirse el mismo día de la final, de 19:00 a 20:00 horas, también en el Teatro.

Un fin de semana grande para todos los públicos

Como adelanto del programa festivo, Rosi Lama anunció que en las próximas semanas se ofrecerá información completa sobre la programación del fin de semana grande del Carnaval de Cabra 2026, que se celebrará los días 14 y 15 de febrero.

Según afirmó la delegada, se tratará de una propuesta “con actividades pensadas para todos los públicos y con el objetivo de seguir fortaleciendo una fiesta que forma parte de la identidad cultural de nuestra ciudad”. Una declaración que resume el espíritu con el que Cabra afronta una nueva edición de su Carnaval: tradición, participación y proyección cultural.

Un arranque que marca el tono del Carnaval 2026

Con la presentación de ‘Momo Egabrense’, el inicio de la venta de entradas del CAC y el adelanto de las fechas clave, el Carnaval de Cabra 2026 da sus primeros pasos oficiales. Un arranque que combina arte, organización y expectación, y que vuelve a situar al Carnaval egabrense como una cita imprescindible del calendario festivo local.

La ciudad se prepara así para semanas de música, humor y convivencia, con una imagen que ya empieza a recorrer calles y redes como símbolo de una fiesta que mira al futuro sin perder su esencia.