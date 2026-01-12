‘Momo Egabrense’: la imagen que marcará el Carnaval de Cabra 2026 ya tiene autor

El Ayuntamiento de Cabra, a través de su Delegación de Feria y Fiestas, ha dado a conocer oficialmente el fallo del jurado del Concurso de Carteles del Carnaval de Cabra 2026, una decisión muy esperada que define la identidad visual de una de las celebraciones más emblemáticas del calendario festivo egabrense. La obra ganadora ha sido ‘Momo Egabrense’, firmada por el artista onubense Chema Riquelme, tras imponerse por unanimidad entre los cuatro trabajos presentados al certamen.

La deliberación del jurado tuvo lugar el pasado viernes 9 de enero y, según ha informado la Delegación de Feria y Fiestas, la elección no fue sencilla debido a la elevada calidad artística de todas las propuestas presentadas. Desde el área municipal se ha querido trasladar públicamente el agradecimiento a todas las personas participantes, subrayando “la gran calidad de los trabajos presentados y la dificultad que ha supuesto para el jurado la elección del cartel anunciador”, tal y como se recoge en la nota de prensa oficial.

Un autor consolidado en la cartelería festiva egabrense

Con este nuevo reconocimiento, Chema Riquelme vuelve a dejar su sello en el Carnaval de Cabra, después de haber sido también el autor del cartel anunciador de la edición de 2024. Este nuevo logro consolida su trayectoria artística vinculada a las fiestas populares de la localidad, ya que, en el mismo año, resultó igualmente ganador del concurso para el cartel de la Feria de San Juan y, en 2025, firmó el cartel de la Real Feria y Fiestas en honor a María Santísima de la Sierra.

Nacido en Huelva en 1980, Riquelme es un artista multidisciplinar que desarrolla su trabajo como pintor, escultor y publicista, además de dirigir la empresa Artesanos del Carnaval, especializada en el diseño y creación de disfraces, complementos y artesanías carnavalescas para distintos puntos de España, con una presencia especialmente destacada en agrupaciones del Carnaval de Cádiz.

En el ámbito de la cartelería artística, su currículum es especialmente relevante. Cuenta con más de un centenar de premios en certámenes relacionados con el Carnaval, la Semana Santa, el Rocío, ferias y fiestas populares, lo que lo sitúa como uno de los autores más reconocidos a nivel nacional dentro de este género.

Fechas clave del Carnaval de Cabra 2026

Tras la presentación oficial del cartel, prevista para las próximas semanas, el Carnaval de Cabra 2026 dará comienzo con una amplia programación en la que el primer gran hito será el Concurso de Agrupaciones Carnavalescas (CAC) 2026. Las semifinales se celebrarán los días 30 y 31 de enero en el Teatro El Jardinito, y servirán de antesala para la gran final, programada para el viernes 6 de febrero.

A continuación, el denominado “fin de semana grande” del Carnaval se desarrollará los días 14 y 15 de febrero, con una programación que, según ha avanzado la Delegación de Feria y Fiestas, incluirá actividades dirigidas a todos los públicos, reforzando así el carácter participativo, cultural y festivo de esta celebración, considerada una cita de referencia en el centro de Andalucía.

Un Carnaval con identidad propia

La elección de ‘Momo Egabrense’ como imagen del Carnaval de Cabra 2026 refuerza la apuesta del Ayuntamiento por una cartelería de calidad, capaz de transmitir la esencia de una fiesta profundamente arraigada en la tradición local y, al mismo tiempo, abierta a la creatividad contemporánea. Con un programa que combina música, agrupaciones, convivencia y participación ciudadana, Cabra vuelve a posicionarse como uno de los enclaves carnavalescos más destacados del interior de Andalucía.