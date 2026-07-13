Más de 240 jóvenes músicos de toda España convierten a Cabra en epicentro de la formación musical durante el mes de agosto

Los Cursos de Verano ‘Música y Naturaleza’ celebran su XXIX edición con 240 plazas, 334 solicitudes y un programa centrado en Orquesta, Música de Cámara y Piano y Cuerda

Cabra volverá a convertirse este verano en uno de los grandes referentes nacionales de la formación musical con la celebración de la XXIX edición de los Cursos de Verano ‘Música y Naturaleza’, una iniciativa que reunirá a más de 240 jóvenes músicos procedentes de toda España durante el mes de agosto en el Cortijo de Frías. La propuesta, organizada por la asociación ‘Música entre Olivos’ con la colaboración del Ayuntamiento de Cabra, la Diputación de Córdoba y otras entidades e instituciones, consolida casi tres décadas de trayectoria como una de las citas formativas más veteranas y prestigiosas del panorama nacional.

La nueva edición ha sido presentada por el alcalde de Cabra, Fernando Priego, y el director del curso de Piano y Cuerda, José Luis Arrabal. Entre el 1 y el 30 de agosto se desarrollarán los tres cursos que integran el programa —Orquesta, Música de Cámara y Piano y Cuerda—, con una duración de diez días cada uno y dirigidos a alumnado de entre 8 y 16 años.

Durante la presentación, Fernando Priego puso en valor la larga trayectoria de esta iniciativa, destacando que Cabra «lleva ya 29 años acogiendo uno de los cursos musicales, educativos y formativos más antiguos de España», una circunstancia que, según afirmó, «sitúa a nuestra ciudad como un auténtico referente nacional en este ámbito». El regidor recordó además que la programación volverá a reunir a centenares de jóvenes llegados desde diferentes puntos de la geografía española para participar en una experiencia que combina formación artística y convivencia.

El alcalde también subrayó el impacto que esta actividad tiene para el municipio más allá del ámbito educativo. En este sentido, aseguró que «además de ser un magnífico escaparate para nuestra ciudad, estos cursos atraen durante todo el mes de agosto a numerosas familias que nos conocen por primera vez, disfrutan de nuestro patrimonio, de nuestra gastronomía y, posteriormente, vuelven como visitantes». Asimismo, agradeció la implicación del Cortijo de Frías y del equipo humano que hace posible el desarrollo del proyecto, permitiendo que el alumnado «no sólo reciba una formación musical de primer nivel, sino que disfrute de una experiencia de convivencia en un entorno natural privilegiado».

Por su parte, José Luis Arrabal recordó los orígenes de los Cursos de Verano ‘Música y Naturaleza’, que nacieron en 1998 gracias al impulso del profesorado del Conservatorio de Música de Cabra y de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos ‘Isaac Albéniz’. Desde entonces, señaló, la iniciativa se ha convertido en «todo un referente de la formación musical estival en nuestro país».

La elevada demanda vuelve a confirmar el prestigio alcanzado por esta propuesta. Según detalló Arrabal, para esta edición se han recibido 334 solicitudes para las 240 plazas disponibles, una cifra que ha obligado nuevamente a establecer lista de espera. El responsable del curso explicó que «la expectación es enorme; el mismo día que se abre el plazo de inscripción ya comienzan a completarse las especialidades y en pocas horas algunas quedan agotadas». Los participantes proceden de todas las provincias andaluzas y también de comunidades como Madrid, Extremadura, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Comunidad Valenciana y Baleares, además de Ceuta y Melilla.

La dimensión docente de esta XXIX edición también refleja el crecimiento y consolidación de los cursos. El equipo estará integrado por 31 profesores especializados, distribuidos en 11 docentes para Orquesta, 11 para Música de Cámara y nueve para Piano y Cuerda. Arrabal destacó especialmente «el alto nivel artístico y pedagógico del profesorado», uno de los principales valores que, según la organización, contribuye al reconocimiento nacional de esta propuesta formativa.

Como cierre de cada uno de los cursos, el Teatro ‘El Jardinito’ acogerá los tradicionales conciertos de clausura, con entrada libre hasta completar aforo. Las actuaciones tendrán lugar los días 10, 20 y 30 de agosto, permitiendo al público conocer el trabajo desarrollado por el alumnado durante cada uno de los turnos. Para José Luis Arrabal, estos conciertos no solo muestran el resultado del proceso formativo, sino que también «enriquecen la programación cultural del verano egabrense y permiten compartir con toda la ciudadanía el extraordinario nivel musical que alcanzan estos jóvenes intérpretes».

Con casi tres décadas de historia, los Cursos de Verano ‘Música y Naturaleza’ afrontan una nueva edición reafirmando su papel como uno de los principales referentes de la enseñanza musical estival en España. La elevada participación, el interés despertado entre jóvenes músicos de todo el país y la calidad del profesorado consolidan una iniciativa que, un verano más, situará a Cabra en el centro de la formación musical nacional.