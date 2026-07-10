Más de 200 escolares disfrutan este verano de un programa municipal que une ocio, educación y conciliación en Cabra

La Escuela de Verano 2026 se desarrolla en cinco sedes del municipio bajo el lema “Un verano de convivencia”, ofreciendo actividades educativas y lúdicas para menores de entre 3 y 14 años y reforzando el apoyo a la conciliación familiar durante el periodo estival.

La Escuela de Verano de Cabra ha vuelto a abrir sus puertas con una nueva edición que reúne a más de 200 niños y niñas de entre 3 y 14 años en un programa municipal que combina ocio, aprendizaje y convivencia durante las vacaciones escolares. La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Cabra, se desarrolla desde el pasado 1 de julio y permanecerá activa hasta el próximo 11 de agosto bajo el lema “Un verano de convivencia”, consolidándose como uno de los servicios estivales más importantes del municipio.

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, acompañado por la delegada municipal de Infancia y Familias, M. Sierra Sabariego, ha visitado la sede ubicada en el CEIP Juan Valera, uno de los cinco espacios donde se desarrolla esta edición del programa. Además de este centro educativo, la Escuela de Verano también se lleva a cabo en los colegios públicos Juan Valera, Nuestra Señora de la Sierra, Andrés de Cervantes y Carmen Burgos, así como en el Centro Social de Huertas Bajas, acercando el servicio tanto a la ciudad como a esta pedanía.

Durante la visita, el alcalde destacó el valor social que mantiene este programa municipal, poniendo el acento en su doble función de ofrecer una alternativa educativa y de ocio a los menores mientras facilita la conciliación de la vida familiar y laboral durante los meses de verano. En este sentido, Fernando Priego afirmó que este programa “vuelve a cumplir una doble función social muy importante” porque ofrece a los menores una alternativa de ocio educativo, convivencia y aprendizaje durante las vacaciones escolares, al tiempo que facilita la conciliación de la vida familiar y laboral. Además, subrayó que “en los meses de verano, muchas familias necesitan recursos que les permitan compatibilizar sus obligaciones laborales con el descanso escolar de sus hijos, y la Escuela de Verano responde precisamente a esa necesidad”.

El regidor egabrense también puso en valor la trayectoria de esta iniciativa municipal, que supera ya las tres décadas de historia y que cada año reúne a cientos de escolares en torno a actividades lúdicas, educativas y participativas. Según explicó, la temática elegida para este año, “Un verano de convivencia”, permitirá trabajar valores fundamentales como el respeto, la cooperación, la igualdad, la autonomía personal, la creatividad y la relación positiva entre niños y niñas de diferentes edades y centros educativos.

Fernando Priego destacó igualmente que la Escuela de Verano forma parte de una estrategia más amplia del Ayuntamiento dirigida a la infancia y las familias. En este sentido, aseguró que el programa “forma parte de la apuesta del Ayuntamiento de Cabra por una ciudad comprometida con la infancia, las familias y la educación durante todo el año”, recordando además que esta propuesta estival se complementa con otras iniciativas destinadas a menores y jóvenes, como el Verano Joven o las competiciones deportivas, contribuyendo a mantener una oferta activa durante todo el periodo vacacional.

La edición de 2026 mantiene una cuota de inscripción de 15,64 euros por participante e incorpora una bonificación del 25 % para menores con una discapacidad superior al 33 %. El alcalde defendió el carácter accesible del programa asegurando que “queremos que este programa siga siendo accesible para las familias y que continúe prestando un servicio útil, cercano y adaptado a las necesidades reales de la ciudadanía”. Asimismo, destacó que “estamos ante una de las cuotas más asequibles para este tipo de servicios en toda la provincia”.

Durante la visita institucional, Fernando Priego y M. Sierra Sabariego compartieron parte de la jornada con el alumnado y el equipo de profesionales responsables del desarrollo de las actividades. El alcalde recordó además que la Escuela de Verano representa una oportunidad laboral para numerosos jóvenes del municipio al señalar que “para muchos jóvenes de Cabra, ésta es también una gran oportunidad de empleo durante los meses de verano”, poniendo en valor el trabajo de coordinación desarrollado por la Delegación de Infancia y Familias para garantizar el correcto funcionamiento del programa.

El máximo responsable municipal concluyó agradeciendo la implicación de los equipos directivos de los centros educativos que acogen esta iniciativa y del personal encargado de su organización y desarrollo. En sus palabras, “la Escuela de Verano es posible gracias a una suma de esfuerzos que permite ofrecer a nuestros niños y niñas un verano más enriquecedor y a las familias una herramienta real de conciliación”, resaltando el trabajo conjunto que hace posible la continuidad de este programa municipal.

Con cinco sedes distribuidas entre la ciudad y Huertas Bajas, más de 200 participantes y una programación centrada en la convivencia, la educación y el ocio, la Escuela de Verano 2026 reafirma su papel como una iniciativa consolidada en Cabra, ofreciendo a las familias un recurso de apoyo durante el verano y proporcionando a los menores un espacio de aprendizaje y desarrollo personal durante sus vacaciones escolares.