Luz verde estatal a la planta solar fotovoltaica Zafiro en Cabra: 51 MW que refuerzan el mapa energético renovable de la comarca

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado en el día de hoy, la resolución definitiva por la que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico concede la autorización administrativa previa a la planta solar fotovoltaica PSFV Zafiro, un proyecto de 51 megavatios (MW) de potencia instalada que se ubicará íntegramente en el término municipal de Cabra. La iniciativa está promovida por Encina Desarrollos Fotovoltaicos España, SL y supone un nuevo paso en la consolidación del sur de la provincia de Córdoba como enclave de este tipo de megaplantas.

La resolución, firmada el 16 de diciembre de 2025 por la Dirección General de Política Energética y Minas, no solo autoriza la construcción de la planta, sino también su infraestructura de evacuación, elemento clave para la integración de la energía producida en la red de transporte eléctrico nacional. Todo el procedimiento administrativo, ambiental y técnico ha quedado recogido de forma exhaustiva en el BOE, culminando un largo proceso iniciado en julio de 2023.

Un proyecto que crece y se redefine

El proyecto Zafiro no nació con las características definitivas que ahora han sido aprobadas. Inicialmente, la planta contemplaba una potencia de 44 MW, pero tras diversos ajustes técnicos y un rediseño completo de la implantación —incluido un nuevo emplazamiento de la subestación colectora-elevadora— la potencia final autorizada asciende a 51 MW.

Este rediseño obligó al promotor a modificar el proyecto básico, las separatas técnicas y el Estudio de Impacto Ambiental, reiniciando parte de la tramitación bajo el procedimiento general establecido en el Real Decreto 1955/2000 y la Ley 21/2013 de evaluación ambiental. El resultado final ha sido una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable, publicada también en el BOE, que avala la viabilidad del proyecto siempre que se cumplan estrictas condiciones ambientales.

Tramitación sin alegaciones y con informes favorables

Uno de los aspectos más relevantes del expediente es que, durante el trámite de información pública, no se presentaron alegaciones ni objeciones al proyecto. Además, los informes recabados por la Subdelegación del Gobierno en Córdoba de organismos autonómicos, estatales y empresas suministradoras no reflejaron oposición sustancial.

El documento oficial destaca que, tras analizar la documentación aportada, los organismos consultados concluyeron que “no se presenta ninguna incidencia territorial desfavorable y se mejora la producción de energía mediante el uso de fuentes renovables”, una afirmación que refuerza el encaje del proyecto en el modelo energético y territorial actual.

Asimismo, el Ayuntamiento de Cabra y la Diputación Provincial de Córdoba, aunque no emitieron informes expresos, se consideran conformes de acuerdo con la normativa vigente, al no haber manifestado oposición dentro de los plazos establecidos.

Condiciones ambientales: energía limpia con control exhaustivo

La autorización administrativa previa queda supeditada al cumplimiento de una extensa batería de medidas ambientales. La DIA establece, entre otras cuestiones, que:

No se realizarán movimientos de tierra innecesarios, manteniendo el perfil original del suelo.

Los vallados deberán ser permeables para la fauna , sin elementos cortantes y con señalización específica para evitar colisiones de aves.

Se aplicarán medidas compensatorias para la mejora del hábitat de especies protegidas como el alzacola rojizo , el milano real o el cernícalo vulgar .

Las infraestructuras eléctricas cumplirán estrictamente la normativa de protección de la avifauna frente a colisiones y electrocuciones.

Estas exigencias refuerzan el carácter ambientalmente responsable del proyecto y evidencian el control administrativo al que quedan sometidas las grandes instalaciones renovables.

Características técnicas principales

A continuación, se resumen en una tabla técnica los principales datos de la planta PSFV Zafiro, tal y como figuran en el proyecto aprobado:

Infraestructura de evacuación y conexión a la red

La energía generada por la planta será evacuada mediante una línea eléctrica aérea-subterránea de 400 kV hasta la subestación seccionadora Nudo Cabra 400 kV, conectando finalmente con la red de transporte propiedad de Red Eléctrica de España, SAU. Este sistema de evacuación forma parte de una estrategia conjunta de varios promotores para optimizar infraestructuras y minimizar el impacto territorial.

El propio BOE recoge que la infraestructura de evacuación se integrará en un esquema más amplio que da servicio a otras plantas fotovoltaicas ya autorizadas en la comarca, consolidando a Cabra como un nodo energético de primer nivel dentro del sistema eléctrico nacional.

Un paso más hacia la llamada transición energética.

Con esta autorización administrativa previa, el proyecto PSFV Zafiro avanza hacia la siguiente fase: la obtención de la autorización administrativa de construcción, para la que el promotor deberá acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera, además de justificar que las condiciones ambientales no reducen la potencia autorizada.

La resolución estatal deja claro que esta iniciativa se enmarca en la política de impulso a las energías renovables, pero también en un modelo de desarrollo regulado, condicionado y supervisado, donde la protección ambiental y territorial es tan relevante como la producción energética.

Según constan en la Resolución, para Cabra y su entorno, la planta Zafiro supone un nuevo capítulo en su relación con el sector energético, situando al municipio en el mapa de las grandes infraestructuras renovables del país, con todo lo que ello implica en términos de planificación, sostenibilidad y futuro energético.

Se puede leer la resolución en el siguiente enlace.