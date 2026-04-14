Los programas, financiados con más de un millón de euros, permitirán la formación de 45 jóvenes desempleados de la ciudad

El Ayuntamiento de Cabra ha informado esta mañana sobre la puesta en marcha de tres nuevas Escuelas Taller en la ciudad, dirigidas a jóvenes desempleados, tras haber resultado beneficiario de la convocatoria de programas de formación para el empleo impulsada por la Junta de Andalucía, con una dotación presupuestaria de 1.021.263 euros.

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, quien ha comparecido junto a la delegada de Desarrollo Local y Formación para el Empleo, Toñi García, ha informado de que estos programas “suponen una oportunidad real de formación y empleo para nuestros jóvenes”, destacando su importancia como herramienta para mejorar la empleabilidad en la ciudad.

En concreto, se pondrán en marcha tres módulos, uno centrado en la formación de montadores de placas fotovoltaicas y dos en el ámbito de la albañilería. Cada uno de ellos contará con 15 alumnos, alcanzando un total de 45 jóvenes beneficiarios.

Según ha explicado el alcalde, el alumnado será contratado durante un año en la modalidad de formación en alternancia a jornada completa, percibiendo una retribución mensual de 775,82 euros. Priego ha subrayado que “se trata de una buena noticia para Cabra y, especialmente, para nuestros jóvenes desempleados, que podrán acceder a una formación cualificada en sectores con alta demanda laboral”, al tiempo que ha animado a la población interesada “a iniciar cuanto antes los trámites necesarios».

En este sentido, ha indicado que los requisitos para acceder a estos programas son tener entre 16 y 29 años, estar inscrito como demandante de empleo no ocupado y, de forma imprescindible, solicitar el alta en el servicio 370 del Servicio Andaluz de Empleo, paso necesario para poder participar en el proceso de selección.

“Es fundamental que todos los jóvenes interesados acudan desde ya a la oficina de empleo para darse de alta en este servicio, ya que será el mecanismo a través del cual se realizará la preselección de candidatos”, ha señalado.